Ignoti vandali, nella notte fra lunedì e ieri, hanno incendiato la palestra della scuola media Galileo Galilei, di via Venezuela a Raffadali. Le fiamme hanno carbonizzato mobilio e attrezzature sportive. Ad accorrere, una volta giunta la segnalazione al 112, sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Stazione di Raffadali e del nucleo Radiomobile di Agrigento.

I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo, mentre i militari dell’Arma hanno invece subito avviato le indagini per tentare di identificare i piromani. Chi ha agito non è entrato nella scuola media, ma solo nella palestra, chiusa e attualmente inagibile, attraverso un buco presente sulla parete.

