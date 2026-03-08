Mandorlo in Fiore 2026: sfila anche il gruppo storico di Castelvetrano, il grazie di Carlo Salluzzo a Marcello Giavarini ed EgoGreen

Tra colori, musica e tradizioni popolari, la prima domenica del 78° Mandorlo in Fiore di Agrigento ha visto sfilare lungo le vie del centro anche il gruppo storico proveniente da Castelvetrano, guidato dall’associazione culturale “La Perla Imperiale”. Un corteo che ha attirato l’attenzione del pubblico grazie agli abiti rinascimentali, alle coreografie e alla rievocazione storica che da anni caratterizzano l’attività dell’associazione.

A guidare il gruppo è stato il presidente Carlo Salluzzo, che ha voluto sottolineare il valore della partecipazione alla storica manifestazione agrigentina e ringraziare chi ha reso possibile la presenza dell’associazione per il terzo anno consecutivo.

«Per noi partecipare al Mandorlo in Fiore è sempre un grande onore – ha dichiarato Salluzzo – perché significa portare la nostra storia e la nostra identità all’interno di una manifestazione di respiro internazionale. Voglio ringraziare in modo particolare Marcello Giavarini ed EgoGreen, che con la loro sponsorizzazione hanno reso possibile anche quest’anno la nostra partecipazione alla sagra».

La presenza dell’associazione La Perla Imperiale si inserisce nel programma della manifestazione che, nella giornata di oggi, ha visto sfilare gruppi folkloristici internazionali, regionali e storici, trasformando le strade della città in un grande palcoscenico di culture e tradizioni.

Fondata nel 2016 a Castelvetrano, l’associazione nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica del territorio attraverso rievocazioni e cortei in abiti rinascimentali. Negli anni il gruppo è cresciuto fino a coinvolgere oltre 120 membri, impegnati nella cura dei costumi, delle scenografie e delle coreografie.

A rendere ancora più suggestiva la sfilata è anche la presenza dei musici e sbandieratori del gruppo “Castrum Veteranum”, guidati dal vicepresidente Gaspare Salluzzo, che accompagnano le rievocazioni con musiche e spettacoli di bandiere.

Dal 2021 l’associazione fa parte dell’USARS, l’Unione Siciliana delle Associazioni di Rievocazioni Storiche, e negli ultimi anni ha partecipato a numerosi eventi culturali e folkloristici, tra cui anche manifestazioni internazionali legate al Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore.

Quella di oggi rappresenta dunque la terza partecipazione al Mandorlo in Fiore, dopo le presenze nelle edizioni del 2023 e del 2024, a conferma di un legame ormai consolidato tra l’associazione di Castelvetrano e uno degli eventi più rappresentativi della cultura siciliana.

La sfilata del gruppo storico ha aggiunto un ulteriore tassello di storia, eleganza e identità territoriale alla festa del Mandorlo in Fiore, una manifestazione che continua a raccontare Agrigento e la Sicilia attraverso le tradizioni popolari e l’incontro tra popoli e culture.

