Il cadavere di 52enne agrigentino, Giuseppe Alletto Sanfilippo, è stato rinvenuto, durante la notte tra sabato e domenica, riverso a terra davanti al cancello della sua abitazione di via Nicone, la zona a valle della stazione ferroviaria, in pieno centro ad Agrigento.

E’ stato un passante a lanciare l’allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti. Sono stati i pompieri ad aprire il cancelletto, che è risultato essere regolarmente chiuso a chiave dall’interno.

Gli agenti hanno invece identificato la vittima e accertato che non presentava ferite o altri traumi da ricondurre a morte violenta. L’uomo, come ha accertato il medico legale, è morto per cause naturali dopo un malore improvviso.

