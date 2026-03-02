Mandorlo in Fiore, Carlo Salluzzo sfila con “La Perla Imperiale”. EgoGreen al fianco della 78ª edizione

La tradizione incontra l’impresa. Domenica 8 marzo, in occasione della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, sfilerà anche Carlo Salluzzo, partner dell’EgoPoint EgoGreen di Castelvetrano, insieme alla sua associazione culturale “La Perla Imperiale”, realtà ormai consolidata nel panorama delle rievocazioni storiche siciliane.

La presenza dell’associazione si inserisce nel programma ufficiale della manifestazione, che vedrà sfilare lungo le vie della città gruppi folk internazionali, regionali e realtà storiche capaci di raccontare identità e memoria. A sostenere concretamente la partecipazione è EgoGreen e il presidente Marcello Giavarini, che ha voluto fortemente sponsorizzare l’iniziativa, confermando l’attenzione dell’azienda verso cultura e territorio.

«Per noi, come associazione culturale, partecipare al Festival del Mandorlo in Fiore è un onore immenso e un motivo di grande orgoglio. Essere parte di una manifestazione di livello mondiale significa vedere riconosciuto il nostro impegno e avere l’opportunità di condividere il nostro lavoro con un pubblico straordinario. La soddisfazione più grande è sentire il calore della gente, vedere il pubblico felice e festante al nostro passaggio: sono emozioni autentiche che danno senso a ogni sacrificio. Un grazie speciale a EgoGreen e al Presidente Marcello Giavarini, che quest’anno ci sostiene concretamente, dimostrando con la sua vicinanza al corteo quanto creda nel valore della cultura e delle tradizioni» RISPOSTA.

L’Associazione La Perla Imperiale nasce nel 2016 a Castelvetrano da un’idea del presidente Carlo Salluzzo, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare la memoria storica del territorio attraverso cortei e rievocazioni in abiti rinascimentali STORIA DELLA PERLA IMPERIALE.

Ogni anno anima i festeggiamenti di San Giovanni Battista, patrono della città, con un suggestivo corteo storico che ricostruisce episodi legati alla proclamazione del Santo, tra nobili, religiosi e popolani dell’epoca. Dal 2021 fa parte dell’USARS (Unione Siciliana Associazioni Rievocazioni Storiche) e ha già partecipato alle edizioni 2023 e 2024 del Mandorlo in Fiore, oltre ad aver preso parte al Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore, con prima tappa a Dubai STORIA DELLA PERLA IMPERIALE.

Con oltre 120 membri, l’associazione cura abiti, coreografie, musiche e danze rinascimentali, affiancata dal gruppo di musici e sbandieratori “Castrum Veteranum”, guidato dal vicepresidente Gaspare Salluzzo STORIA DELLA PERLA IMPERIALE.

La partecipazione dell’8 marzo si annuncia dunque come un momento di grande impatto scenico, capace di unire storia, eleganza e identità territoriale, nel cuore di una manifestazione che continua a raccontare Agrigento al mondo.

