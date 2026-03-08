Ferito, impaurito, denutrito, con le orecchie tranciate e piene di cicatrici. Un cane è riuscito a salvarsi, malgrado le ferite. Il ritrovamento, questa mattina a Favara, in via Ugo Foscolo. L’animale è stato visitato e portato in un canile nella speranza che possa trovare una famiglia che possa volergli bene.

“Nell’ipotesi molto probabile che non sia stato chippato chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per risalire ai proprietari – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Chiaramente insieme alla Polizia Locale e all’assessore Laura Mossuto stiamo valutando se sussistono gli elementi necessari per agire in altre sedi”.

