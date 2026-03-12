Mandorlo in Fiore, emozione al Tempio della Concordia: il Tripode dell’Amicizia illumina la Valle

Un momento destinato a restare nella memoria collettiva. L’accensione del Tripode dell’Amicizia, davanti al maestoso Tempio della Concordia, ha segnato uno dei passaggi più intensi e simbolici della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore.

A margine della cerimonia, il coordinatore della manifestazione Carmelo Cantone ha espresso tutta l’emozione vissuta durante una serata caratterizzata da una partecipazione straordinaria.

«Avevamo promesso un’edizione strepitosa – ha dichiarato – e vedere la gente con le lacrime agli occhi è qualcosa che credo resterà davvero nei cuori di tutti».

Cantone ha parlato di uno scenario senza precedenti per Agrigento.

«È stato qualcosa di mai visto ad Agrigento, e forse mai visto in Sicilia: un mare di persone ha salutato e accompagnato questa cerimonia che rappresenta il vero inizio della manifestazione».

Il coordinatore ha ricordato come l’accensione del Tripode sia da sempre uno dei momenti più significativi della festa.

«È una cerimonia alla quale abbiamo sempre dato la massima importanza e che quest’anno abbiamo voluto valorizzare ancora di più, proprio per esaltare la tradizione di pace che ogni anno parte da Agrigento e si rivolge al mondo».

Tra le voci di spesa più rilevanti della manifestazione figura proprio questo evento tecnologico. Il Comune di Agrigentoha affidato lo spettacolo alla società Gap Movie Srl, con un impegno economico pari a 77.225 euro, a cui si aggiungono 35 euro di contributo ANAC, per un totale complessivo di 77.260 euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp