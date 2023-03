Festa del mandorlo: acceso il tripode dell’amicizia

L’accensione del tripode dell’amicizia c’è ed è il primo vero grande evento del Mandorlo in fiore, edizione numero 75. I gruppi partecipanti al Festival Internazionale del Folclore si sono radunati nei pressi del museo San Nicola. In corteo hanno attraversato il suggestivo e antico decumano della Valle dei Templi. I componenti dei gruppi hanno tenuto tra le mani le fiaccole. Poi l’arrivo al Tempio della Concordia per la cerimonia di accensione del tripode dell’Amicizia. Due ancelle sono arrivate con la biga e poi, a piedi, hanno raggiunto il cratere dove ad attenderle c’erano le autorita’ per dare il via ufficialmente al Festival Internazionale del Folklore.

“Il tempio della Concordia, la comunione dei popoli, il fuoco dell’amicizia, i colori della cultura e i sorrisi dei bambini. Tutti qui raccolti a celebrare il rito sacro dell’accensione del Tripode dell’amicizia.

Si apra dunque ufficialmente il 75esimo mandorlo in fiore, il 65esimo festival internazionale del folklore e il 20esimo festival dei Bambini del Mondo che riprendono quest’anno dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia che nel 2020 ha bloccato il mondo intero”, ha detto il sindaco, Francesco Micciché. “Oggi il rapporto fra i popoli dopo la pandemia e la guerra è cambiato- ha continuato-. Solo tre anni fa in questo luogo le fiaccole dei gruppi ucraini e russi accendevano insieme il sacro fuoco della pace. Il nostro pensiero è anche per loro. Un caldo abbraccio ai nostri amici della Turchia che sono giunti qui dopo l’immane tragedia che li ha colpiti. Questa festa antica, storica lancia il suo grido per chiedere che la concordia non sia soltanto retorica, elegante e solenne parola ma in fondo vuota e impotente”.