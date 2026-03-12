Il Regolamento sulla rottamazione delle cartelle deve avere una tempistica certa perché è un risultato di questo Consiglio comunale tutto. Per questo motivo, da presidente della VI Commissione, lunedì ho convocato il dirigente del servizio ed ho esteso l’invito a tutti i colleghi consiglieri, al Sindaco, a Confcommercio ed all’ordine dei Commercialisti a seguito delle loro richieste”. Lo dice Roberta Zicari, consigliere comunale della città dei Templi e attualmente presidente della VI Commissione consiliare.

“Se ci sono altri enti o organizzazioni interessate a dare un contributo, possono prendere contatto con me. Con un po’ di arroganza comprendo di starmi sostituendo all’ Amministrazione Attiva, ma questo regolamento deve essere votato dal Consiglio subito dopo Pasqua onde evitare di incorrere nei divieti elettorali. I nostri concittadini meritano certezza nelle tempistiche e di poter aderire velocemente alla procedura”.

“Questo Consiglio Comunale ha avuto la forza di fare approvare l’ adesione alla rottamazione, forza che non ebbe lo scorso anno, ed è giusto che ne venga dato merito”.

