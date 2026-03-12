“Nutrire il futuro”: al Plesso Gallo un convegno su sostenibilità, salute e sicurezza alimentare

Si è svolto nella mattinata di giovedì 12 marzo, presso l’auditorium del Plesso Gallo, il convegno dal titolo “Nutrire il futuro: sostenibilità, salute e sicurezza a tavola in ottica One Health”. Un appuntamento dedicato alla promozione di una cultura dell’alimentazione sana e consapevole, con particolare attenzione ai legami tra ambiente, salute e sicurezza alimentare.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Pisano, che ha sottolineato il valore di iniziative formative capaci di avvicinare gli studenti ai temi della sostenibilità e della corretta alimentazione. La dirigente ha ricordato come la scuola rappresenti un luogo privilegiato per sviluppare una cultura della salute e del rispetto dell’ambiente.

Il convegno è entrato nel vivo con gli interventi degli esperti.

Il dott. Barbera, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, ha evidenziato la stretta connessione tra salute umana e salute dell’ambiente, ribadendo l’importanza di pratiche agricole sostenibili.

La dott.ssa Falci, dietista SIAN, ha illustrato i principi di una dieta equilibrata, spiegando come il “piatto che porta salute” possa diventare uno strumento quotidiano per migliorare il benessere individuale e per comprendere come il futuro del pianeta passi anche dalle scelte alimentari.

Il dott. Cannella, consulente per la sicurezza alimentare, e il dott. Mazzarella, responsabile della vigilanza per la sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento, hanno approfondito il tema della corretta conservazione degli alimenti e delle strategie per prevenire i rischi legati alla contaminazione.

Particolarmente significativo l’intervento del tenente colonnello Castronovo, che ha illustrato il ruolo delle forze dell’ordine nel controllo della filiera alimentare, a tutela dei consumatori e della legalità.

A moderare l’incontro è stata la prof.ssa Silvestro, docente referente per l’educazione alla salute dell’istituto, che ha organizzato l’evento, guidato il dibattito e coordinato gli interventi.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione, ribadendo il valore dell’approccio One Health, che considera inscindibili la salute umana, animale e ambientale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp