La delegazione di Agrigento apprezza la scelta di fissare con largo anticipo le date dal 2 al 7 marzo. Picarella apre il dibattito sulla sostenibilità economica: «Un contributo d’accesso, anche simbolico, da reinvestire nei servizi»

AGRIGENTO – Un ticket, anche simbolico, per assistere alla sfilata conclusiva del Mandorlo in Fiore. È la proposta lanciata dalla delegazione comunale di Confcommercio Agrigento dopo l’ufficializzazione delle date della 79ª edizione, in programma dal 2 al 7 marzo 2027.

A sollevare il tema è il presidente della delegazione agrigentina Francesco Picarella, che da una parte accoglie positivamente la scelta di programmare la manifestazione con largo anticipo e dall’altra propone di aprire un confronto sulla sua sostenibilità economica.

La definizione delle date con diversi mesi di anticipo, secondo Confcommercio, consente infatti a strutture ricettive, agenzie di viaggio e attività commerciali di programmare l’offerta, costruire pacchetti turistici e avviare per tempo la promozione dell’evento.

Ma la prossima edizione sarà concentrata in sei giorni e senza il primo weekend e sul tavolo rimane anche la questione delle risorse.

Un ticket per la sfilata della domenica

È qui che arriva la proposta destinata ad aprire il dibattito. Confcommercio chiede di valutare un contributo d’accesso per assistere alla grande sfilata conclusiva della domenica.

Non necessariamente un biglietto dal costo elevato, precisa l’associazione, ma anche un ticket simbolico capace di produrre risorse da reinvestire direttamente nell’organizzazione.

Secondo la proposta avanzata da Picarella, gli introiti potrebbero essere utilizzati per sicurezza, mobilità, trasporti, accoglienza, pulizia e servizi igienici, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alle migliaia di persone che partecipano alla manifestazione.

L’associazione sottolinea che l’obiettivo non sarebbe quello di “fare cassa”, ma contribuire alla sostenibilità economica del Mandorlo e alleggerire parte dei costi organizzativi.

Il precedente del Carnevale di Sciacca

Confcommercio richiama anche il modello del Carnevale di Sciacca, dove è stato introdotto un sistema di accesso a pagamento.

Un precedente che, secondo l’associazione, dimostra come una manifestazione popolare possa prevedere un contributo economico dei partecipanti destinato a sostenere organizzazione e servizi.

La proposta arriva mentre si comincia a costruire il Mandorlo 2027. Il sindaco Michele Sodano, annunciando le date durante la conferenza sui primi cento giorni dell’amministrazione, ha dichiarato che la prossima edizione «costerà molto meno degli altri anni e sicuramente i risultati saranno migliori». L’organizzazione sarà affidata a Peppe Mendola.

Il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, aveva inoltre chiarito che l’ente non potrà garantire un sostegno economico dello stesso livello degli anni precedenti.

In questo quadro si inserisce adesso la proposta di Confcommercio.

Si apre il dibattito

Il tema è inevitabilmente delicato. Il Mandorlo in Fiore è storicamente una grande festa popolare e l’eventuale introduzione di un ticket per la sfilata conclusiva rappresenterebbe una scelta significativa.

Per il momento si tratta soltanto di una proposta avanzata da Confcommercio, non di una decisione dell’amministrazione comunale.

Ma il tema è stato posto: per garantire qualità e servizi al Mandorlo in Fiore del futuro, è ipotizzabile chiedere un contributo anche al pubblico?

Il dibattito, a sei mesi dall’edizione 2027, è appena cominciato. Leggi anche: Mandorlo 2027, date ufficiali: sei giorni di festa, salta il primo weekend

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