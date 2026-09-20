La 79ª edizione si svolgerà dal 2 al 7 marzo. Il sindaco Michele Sodano annuncia l’organizzazione affidata a Peppe Mendola e promette costi più bassi: «Costerà molto meno degli altri anni e sicuramente i risultati saranno migliori»

AGRIGENTO – Il Mandorlo in Fiore 2027 ha le sue date. La 79ª edizione della storica manifestazione agrigentina si svolgerà da martedì 2 a domenica 7 marzo 2027.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Michele Sodano, durante la conferenza stampa dedicata ai primi cento giorni della nuova amministrazione. Il primo cittadino ha fornito anche un’altra indicazione importante: l’organizzazione del Mandorlo in Fiore 2027 sarà affidata a Peppe Mendola.

Sodano ha anticipato anche quella che dovrebbe essere la linea della prossima edizione, a partire dai costi. «Costerà molto meno degli altri anni e sicuramente i risultati saranno migliori», ha dichiarato il sindaco.

Una dichiarazione che alza inevitabilmente l’asticella sulla prossima edizione: l’amministrazione punta a ridurre sensibilmente i costi rispetto al passato e, allo stesso tempo, ad ottenere risultati che, nelle parole del sindaco, saranno migliori.

Date, organizzazione e contenimento della spesa rappresentano dunque i primi punti fermi del Mandorlo 2027. Molto, però, resta ancora da costruire: dal programma ai gruppi internazionali, passando per gli appuntamenti tradizionali e le risorse necessarie a finanziare la manifestazione.

Sei giorni, senza il primo weekend

La prossima edizione sarà concentrata in sei giornate, dal martedì alla domenica. Rispetto alle ultime edizioni viene dunque meno il primo weekend, con un calendario complessivamente più breve.

Una scelta che renderà ancora più importante la costruzione del programma, con la necessità di concentrare nei sei giorni gli appuntamenti di maggiore richiamo e favorire la presenza di visitatori e turisti.

Il nodo delle risorse

Tra le questioni da affrontare c’è proprio quella economica.

Il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, ha chiarito che l’ente non potrà garantire un sostegno economico dello stesso livello degli anni precedenti.

Un elemento che si intreccia con l’obiettivo annunciato da Sodano di realizzare un Mandorlo meno costoso rispetto al passato. Il Comune dovrà quindi definire il quadro delle risorse disponibili e il modello organizzativo della 79ª edizione.

Folklore e appuntamenti ancora da definire

Il Festival Internazionale del Folklore resta uno degli elementi identitari del Mandorlo in Fiore, ma al momento non sono state ufficializzate le delegazioni straniere che arriveranno ad Agrigento nel 2027.

Da definire anche calendario e modalità degli appuntamenti più attesi, dalla Fiaccolata dell’Amicizia all’accensione del Tripode, passando per le sfilate e gli eventi nella Valle dei Templi.

L’incognita “I Bambini del Mondo”

Da chiarire anche la presenza de “I Bambini del Mondo”, manifestazione che negli anni ha accompagnato il Mandorlo in Fiore portando ad Agrigento gruppi di giovanissimi provenienti da diversi Paesi.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla partecipazione all’edizione 2027.

Ora la sfida è costruire il Mandorlo

Con le date fissate e l’organizzazione affidata a Peppe Mendola, comincia dunque la fase più delicata: costruire il Mandorlo in Fiore 2027.

Per l’amministrazione Sodano la sfida sarà mettere insieme folklore internazionale, appuntamenti popolari e valorizzazione della Valle dei Templi in un calendario più breve e, secondo quanto annunciato dal sindaco, con costi sensibilmente inferiori rispetto agli anni precedenti.

Dal 2 al 7 marzo 2027 Agrigento tornerà dunque a vivere il Mandorlo in Fiore. Le date ci sono, l’organizzazione anche. Adesso bisognerà costruire il programma e verificare sul campo la promessa: spendere meno e ottenere risultati migliori.

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