Un cacciatore 35enne di Palma di Montechiaro è rimasto ferito ad una gamba con un colpo di fucile che sarebbe partito accidentalmente dall’arma dell’amico 23enne con cui si trovava per una battuta di caccia. È successo domenica pomeriggio in contrada Cilona, nelle campagne palmesi.

Il cacciatore è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Ha riferito ai poliziotti del Commissariato di Licata e Palma di aver udito un boato e aver sentito subito dopo un forte dolore alla gamba.

L’amico, che si trovava insieme al ferito per una battuta di caccia, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Gli agenti hanno sequestrato un fucile calibro 12 e 27 cartucce.

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