Rotary Agrigento, successo per la quarta edizione di “MasterChef”

Tre squadre si sono sfidate ai fornelli all’Azienda Agricola Misita. L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi a sostegno della Rotary Foundation

AGRIGENTO – Una gara ai fornelli tra convivialità e solidarietà. Si è svolta il 19 settembre, all’Azienda Agricola Misita di Agrigento, la quarta edizione di “MasterChef”, iniziativa organizzata dal Rotary Club Agrigento.

Tre squadre si sono cimentate nella preparazione dei piatti, dando vita a una sfida culinaria pensata soprattutto come momento di incontro e condivisione tra i partecipanti.

La serata ha avuto anche una finalità benefica: raccogliere fondi a sostegno della Rotary Foundation e dei progetti di servizio promossi dall’organizzazione.

«Una serata all’insegna dell’allegria, della convivialità e dell’amicizia rotariana», sottolineano gli organizzatori, che hanno ringraziato i partecipanti e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento rientra nelle attività dell’anno rotariano 2026-2027 del Rotary Club Agrigento, presieduto da Angelo Vita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp