Il Mandorlo in Fiore 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Domenica 8 marzo, nell’ambito della 78ª edizione della festa di Agrigento, si terrà la prima sfilata dei gruppi folkloristici internazionali, regionali e dei Bambini del mondo, pronta ad attraversare il cuore della città in una giornata ricca di eventi, spettacoli e iniziative dedicate anche alla Giornata internazionale della donna.

La sfilata partirà alle ore 10 da Piazza Pirandello, davanti al Municipio, e percorrerà le principali strade del centro cittadino fino al Viale della Vittoria, all’altezza del bar del Viale. Un momento simbolico e scenografico che ogni anno richiama cittadini, turisti e appassionati del folklore da tutta la Sicilia e non solo.

Il programma del Mandorlo in Fiore ad Agrigento proseguirà nel pomeriggio in Piazza Cavour. Alle ore 16 è prevista l’esibizione dei gruppi folk regionali sul palco allestito nel centro della città. Mezz’ora dopo, alle 16:30, spazio a “La Sagra è Donna”, iniziativa pensata per valorizzare il ruolo delle donne all’interno della manifestazione, con l’esibizione dei talenti della Scuola di Canto Arcadia, diretta da Angela Maniglia.

Alle ore 17, sempre in Piazza Cavour, il pastry chef Giovanni Mangione presenterà al pubblico la “Torta della Pace”, una creazione di 200 chili a base di ricotta, ispirata ai temi del Mandorlo in Fiore e al messaggio di fratellanza tra i popoli che da sempre accompagna la storica manifestazione agrigentina.

Sempre alle 17, ma alla Villa Bonfiglio, è in programma l’inaugurazione dei Mercatini del Mandorlo, che animeranno l’area fino al 15 marzo con intrattenimento per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali, artigianato e altre iniziative collaterali.

I biglietti del 78° Mandorlo in Fiore sono disponibili online sui siti agrigentoticket.it e mandorloinfioreagrigento.info. È possibile acquistare i ticket anche presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.

Per informazioni e richieste sono attivi il numero 0922 25019 e il servizio WhatsApp +39 3791601286. Tutti gli aggiornamenti sul programma del Mandorlo in Fiore 2026 sono disponibili anche sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, oltre che sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali “Mandorlo in Fiore Agrigento”.

Per il concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, tutte le informazioni sono consultabili sul sito di AgrigentoOggi. Concorso fotografa il Mandorlo in fiore 2026

