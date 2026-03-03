Regolamento 2026

“Fotografa il Mandorlo in Fiore” – 17ª Edizione

Su iniziativa di AgrigentoOggi, viene organizzata la 17ª edizione del concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in Fiore”.

Per l’edizione 2026 saranno assegnati i seguenti premi:

🏆 Premio Assoluto “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

⚫ Premio Migliore Fotografia in Bianco e Nero

👩 Premio “Miglior Ritratto – Talento al Femminile” – Premio “TUA trasporti urbani Agrigento”

🌍 Premio “Destinazione Turistica”

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026, in occasione della Festa del Mandorlo in Fiore.

Le fotografie potranno essere caricate entro e non oltre il 22 marzo 2026.

La premiazione avverrà durante una cerimonia dedicata, con proiezione delle immagini vincitrici su maxi schermo.

Temi e categorie

Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero e dovranno ritrarre soggetti e momenti della Festa del Mandorlo in Fiore.

Premio “Miglior Ritratto – Talento al Femminile”

La categoria è dedicata a ritratti fotografici che valorizzino la figura femminile all’interno della Festa: artiste, figuranti, musiciste, danzatrici, volontarie o protagoniste della manifestazione.

Saranno premiate le immagini capaci di raccontare forza, espressività, identità e talento.

Premio “Destinazione Turistica”

La categoria è dedicata agli scatti che valorizzino la Festa come attrattore turistico, mettendo in evidenza il contesto paesaggistico, monumentale e identitario, con particolare attenzione alla promozione del territorio.

Le immagini in bianco e nero parteciperanno automaticamente anche al premio dedicato.

Il concorso ha lo scopo di raccontare e promuovere la Festa; si invitano pertanto i partecipanti a valorizzare l’aspetto narrativo, culturale e turistico-promozionale nella scelta delle fotografie.

Non sono ammessi ritratti o fotografie di minori.

Denominazione delle fotografie

Le fotografie dovranno essere nominate come segue:

Titolo – Nome del fotografo – Luogo – Data dello scatto

Pubblicazione e dichiarazioni

Le immagini dovranno essere pubblicate direttamente sulla pagina Facebook ufficiale del concorso.

Con la pubblicazione, l’autore dichiara di aver letto e accettato il regolamento, garantendo che:

l’opera è una propria creazione;

non è mai stata pubblicata in altri concorsi o profili social;

non viola diritti di terzi;

per immagini che ritraggono persone e/o beni per cui è necessario il consenso, l’autore ha ottenuto le relative autorizzazioni;

autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Specifiche tecniche

Le fotografie dovranno essere in formato JPEG, con risoluzione massima di 1600×1200 pixel.

Non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni digitali, ad eccezione di minimi aggiustamenti di esposizione.

Ogni fotografia dovrà:

avere un titolo;

essere accompagnata da una breve descrizione;

contenere una filigrana con la firma dell’autore in basso a destra.

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 fotografie, che potranno concorrere a una o più categorie.

Utilizzo delle immagini

Sul sito ufficiale del concorso sarà presente una gallery fotografica.

Tutte le foto pervenute potranno essere:

pubblicate nella gallery online;

utilizzate per mostre;

cedute a terzi per la promozione del territorio.

Ogni autore mantiene la proprietà delle proprie opere, ma cede ad AgrigentoOggi i diritti di utilizzo illimitato delle immagini per finalità editoriali e promozionali.

Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi né essere state pubblicate su altri giornali online.

Non potranno essere condivise su Facebook senza aver prima linkato il sito www.agrigentooggi.it.

AgrigentoOggi, Federalberghi, DMO, Consorzio Turistico e altri partner non saranno responsabili per eventuali violazioni di copyright, che ricadranno esclusivamente sull’autore.

Il Direttore Responsabile si riserva il diritto di pubblicare sul giornale le fotografie ricevute.

La commissione esaminatrice potrà eliminare, a propria discrezione, le fotografie ritenute non idonee.

Giuria e valutazione

Una giuria, nominata dal Direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, selezionerà i vincitori.

La giuria potrà stilare una classifica o un elenco di finalisti per ciascuna categoria.

Poiché il concorso è finalizzato alla promozione della Festa, saranno valutati:

qualità tecnica;

forza narrativa;

valore giornalistico;

capacità promozionale dell’immagine;

coerenza con la categoria prescelta.

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Premi

Saranno premiati con una targa ufficiale:

il vincitore assoluto del Concorso – 17ª Edizione

il vincitore della Migliore Fotografia in Bianco e Nero

il vincitore del “Miglior Ritratto – Talento al Femminile”

il vincitore del “Premio Destinazione Turistica”

La data della premiazione sarà comunicata successivamente.

I partecipanti si impegnano a fornire, su richiesta, il file originale o una versione in alta risoluzione delle fotografie inviate.

Trattamento dei dati

AgrigentoOggi, in qualità di responsabile del procedimento, informa che il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche, al fine di identificare gli autori nelle occasioni di pubblicazione o esposizione.

I dati potranno essere comunicati a chi ne farà richiesta nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

I risultati saranno pubblicati su www.agrigentooggi.it e sulla pagina Facebook ufficiale del concorso.SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso Fotografico

“Fotografa il Mandorlo in Fiore” – 17ª Edizione – 2026

Il/La sottoscritto/a:

Nome __________________________________________

Cognome _______________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________

Residente in _____________________________________

Città ____________________________ CAP __________

Telefono _______________________________________

Email ___________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Concorso Fotografico

“Fotografa il Mandorlo in Fiore” – 17ª Edizione – 2026, promosso da AgrigentoOggi e ideato dal giornalista Domenico Vecchio.



DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

☐ di essere autore/autrice delle fotografie presentate;

☐ che le opere sono inedite e non hanno partecipato ad altri concorsi né sono state pubblicate su altri giornali online o profili social;

☐ che le fotografie non violano diritti di terzi;

☐ di aver ottenuto, ove necessario, il consenso delle persone ritratte;

☐ di aver letto e accettato integralmente il regolamento del concorso.



AUTORIZZAZIONI

☐ Autorizza a titolo gratuito AgrigentoOggi e l’ideatore del concorso, il giornalista Domenico Vecchio, all’utilizzo, pubblicazione e diffusione delle fotografie inviate su:

sito web www.agrigentooggi.it

social network ufficiali

giornali cartacei e online

mostre fotografiche

materiale promozionale, culturale e istituzionale

strumenti di comunicazione destinati alla promozione della Festa del Mandorlo in Fiore e del territorio

☐ Autorizza la cessione gratuita dei diritti d’uso delle immagini ad AgrigentoOggi e al giornalista Domenico Vecchio per finalità editoriali, culturali e promozionali, senza limiti di tempo e di territorio, nel rispetto della normativa vigente.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

☐ Dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e autorizza AgrigentoOggi al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del concorso.



Luogo e data ______________________________

Firma leggibile _____________________________





