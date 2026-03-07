Ancora una truffa in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere raggirata dai malviventi è stata una pensionata di 82 anni di Cianciana. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente avvocato che le ha raccontato di presunti guai giudiziari della nipote, coinvolta in un fantomatico incidente stradale a Sciacca.

Alla donna è stato detto che per evitare l’arresto della parente avrebbe dovuto pagare. Poco dopo, alla porta della pensionata, si è presentato un uomo al quale sono stati consegnati tutti i gioielli di famiglia per un valore complessivo di circa 20 mila euro.

Soltanto in un secondo momento l’82enne ha capito di essere stata truffata e ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai due balordi.

