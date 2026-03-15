Il sostegno del M5S a Michele Sodano apre nuove frizioni ad Agrigento. Pellitteri prova a ricucire il Movimento mentre si definiscono liste e strategie per le amministrative.

Il sostegno del Movimento Cinque Stelle alla candidatura di Michele Sodano continua a creare frizioni all’interno del M5S agrigentino. A confermarlo è il coordinatore cittadino Filippo Pellitteri, da poco nominato alla guida del Movimento, che si trova ora a gestire una fase interna tutt’altro che semplice.

«Da parte mia nessuna remora – afferma Pellitteri – ma come si vede anche dai social ci sono stati malumori da parte di alcuni appartenenti al Movimento. La linea è stata tracciata dai vertici: dobbiamo ricompattarci e andare avanti, sostenendolo in modo coerente e convinto».

Le perplessità, emerse soprattutto sui social, riguardano una parte della base e di alcuni esponenti locali che non condividono l’appoggio a Sodano. Un malcontento che rischia di pesare proprio nel momento più delicato: la costruzione delle liste e la definizione del progetto politico in vista delle amministrative di Agrigento.

Per Pellitteri si tratta di una sfida cruciale. Il timore è quello di un possibile deflusso di candidati, che potrebbe indebolire ulteriormente la presenza del Movimento sul territorio. Un rischio che si somma alla possibilità, considerata concreta, di restare senza rappresentanza nel prossimo Consiglio comunale di Agrigento, a Palazzo dei Giganti.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il lavoro di mediazione del coordinatore riuscirà a ricucire le fratture interne o se le tensioni continueranno a condizionare il percorso del M5S verso l’appuntamento elettorale.

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