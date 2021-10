Amministrative, Cancelleri: “Ida Carmina una risorsa”

“Conosco Ida Carmina e Pippo Purpora da anni e so bene il lavoro che hanno svolto reciprocamente per le loro comunità. Sono una risorsa importante per tutto il MoVimento 5 Stelle che deve fare tesoro dell’esperienza dei nostri amministratori per migliorarsi ogni giorno.” Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, interviene ancora amministrative in Sicilia soffermandosi anche sulla città marinara. “Se adesso Porto Empedocle e Grammichele possono guardare al futuro con qualche speranza in più- ha detto- è sopratutto grazie a voi che in questi anni avete rimesso il bene della comunità al centro dell’azione dell’amministrazione che avete rappresentato. Voglio anche volgere un pensiero a Fabio Fortuna, Teresa Corallo Candidato Sindaco Ramacca in MoVimento, Salvatore Alfonso Germanà, Piero Gurrieri Sindaco, Elia Torrisi Sindaco e Vincenzo Calambrogio, rispettivamente candidati sindaco a Pachino, Ramacca, Mistretta, Vittoria, Giarre e Adrano.

Grazie per il vostro impegno profuso nei territori, sono sicuro che darete ancora il vostro contributo per il bene delle vostre comunità. Sono fiero di voi”.