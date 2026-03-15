No all’arresto di sindaco, rigettate quasi tutte le richieste di misure cautelari, tranne due che sono state accolte. Coinvolte 22 persone nell’inchiesta della Procura di Agrigento e della Squadra Mobile della Questura, sul giro delle false cittadinanze a brasiliani in cambio di denaro. Sono complessivamente 314 le pratiche, quasi tutte trattate dalle due agenzie di disbrigo pratiche di Raffadali coinvolte nella vicenda.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’arresto per il sindaco di Camastra, Dario Gaglio. Il collegio ha ritenuto infondate le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura. Nessuna misura anche per i tre vigili urbani di Naro: gli ispettori Giovanni Cilia e Salvatore Scalisi e l’agente Enzo Universo. No all’arresto di Teresa De Lisi, vice sindaca di Comitini, e del marito Roberto Di Liberto. Niente misura anche per la collaboratrice di un’agenza di disbrigo pratiche Maria Rita Grassagliata, che resta libera.

Per Giuseppe Giglione, titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche il tribunale ha disposto il carcere, mentre per Gioacchino Di Marco Zingarello, responsabile dell’ufficio carte d’identità del Comune di Porto Empedocle, gli arresti domiciliari. In questi ultimi due casi, i ricorsi in cassazione presentati dai loro legali bloccano l’esecuzione dei provvedimenti. Le accuse contestate sono falso, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Decine di “clienti” brasiliani attraverso la produzione di falsa documentazione, e dietro il pagamento di “mazzette” fra 3.500 e 5.000 euro, hanno ottenuto la cittadinanza Italiana e il permesso di soggiorno.

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