È ormai guerra aperta al duopolio politico che si va delineando in città. Dopo aver lavorato nella notte alla candidatura di Calogero Sodano, il tavolo si è nuovamente spostato sul primo nome, quello presente già da mesi e sempre interpretato come una candidatura di servizio. Sarà infatti Luigi Gentile, ex assessore regionale e oggi coordinatore provinciale della Lega per Agrigento, il candidato sindaco sostenuto da Lega e DC, insieme ad altre liste composte da nomi vicini al senatore Sodano e all’onorevole Lillo Firetto.

Fuori dal perimetro del centrodestra composto da Fratelli d’Italia, UDC, Mpa e Forza Italia, che convergono su Dino Alonge, Lega e DC, dunque, faranno la corsa per conto proprio. L’obiettivo è chiaro: portare la sfida almeno al ballottaggio, impedendo un’eventuale vittoria al primo turno. In mattinata la riunione decisiva. E se negli ultimi giorni si è assistito a colpi di scena, cambi di fronte e continui dietrofront, questa volta la candidatura di Luigi Gentile sembra davvero matura.

Luigi Gentile, agrigentino e dottore commercialista, già deputato regionale nella XV legislatura era stato eletto con oltre 12 mila voti. Aderisce alla Lega nell’autunno del 2025.

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