EgoGreen cerca Sales Key Account: opportunità nel settore energia e fotovoltaico
EgoGreen, operatore specializzato nel mercato libero di energia, gas, efficienza energetica e telecomunicazioni, con forte orientamento al digital e alle energie rinnovabili, è alla ricerca di Sales Key Account da inserire nel proprio team commerciale.
Le figure selezionate saranno punti di riferimento per lo sviluppo del business nei territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio clienti e promuovere soluzioni innovative e sostenibili.
Cosa farai
Ti occuperai della gestione e dello sviluppo commerciale, con un focus su:
- Acquisizione di nuovi clienti nel settore luce, gas e fotovoltaico
- Sviluppo di nuovi mercati, individuando opportunità di crescita e strategie di penetrazione
- Gestione delle relazioni con clienti e partner strategici, garantendo fidelizzazione e soddisfazione
- Negoziazione e chiusura di contratti complessi, anche con grandi clienti e condomini
- Collaborazione con i team interni, per offrire soluzioni su misura e tempestive
Chi cerchiamo
Il candidato ideale ha:
- Esperienza comprovata nella vendita diretta B2C/B2B nel settore Power & Gas e/o fotovoltaico
- Forte orientamento agli obiettivi e capacità di negoziazione
- Autonomia nella gestione commerciale del territorio
Cosa offriamo
- Collaborazione in partita IVA
- Rimborso fisso mensile, commisurato all’esperienza
- Provvigioni competitive
- Percorso di crescita strutturato, con possibilità di consolidamento in azienda al raggiungimento degli obiettivi
I nostri valori
EgoGreen promuove ogni giorno un ambiente di lavoro inclusivo, basato su etica, rispetto e pari opportunità, valorizzando le diversità come elemento di crescita.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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