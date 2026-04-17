EgoGreen cerca Sales Key Account: opportunità nel settore energia e fotovoltaico

EgoGreen, operatore specializzato nel mercato libero di energia, gas, efficienza energetica e telecomunicazioni, con forte orientamento al digital e alle energie rinnovabili, è alla ricerca di Sales Key Account da inserire nel proprio team commerciale.

Le figure selezionate saranno punti di riferimento per lo sviluppo del business nei territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio clienti e promuovere soluzioni innovative e sostenibili.

Cosa farai

Ti occuperai della gestione e dello sviluppo commerciale, con un focus su:

Acquisizione di nuovi clienti nel settore luce, gas e fotovoltaico

nel settore luce, gas e fotovoltaico Sviluppo di nuovi mercati , individuando opportunità di crescita e strategie di penetrazione

, individuando opportunità di crescita e strategie di penetrazione Gestione delle relazioni con clienti e partner strategici , garantendo fidelizzazione e soddisfazione

, garantendo fidelizzazione e soddisfazione Negoziazione e chiusura di contratti complessi , anche con grandi clienti e condomini

, anche con grandi clienti e condomini Collaborazione con i team interni, per offrire soluzioni su misura e tempestive

Chi cerchiamo

Il candidato ideale ha:

Esperienza comprovata nella vendita diretta B2C/B2B nel settore Power & Gas e/o fotovoltaico

nel settore Forte orientamento agli obiettivi e capacità di negoziazione

Autonomia nella gestione commerciale del territorio

Cosa offriamo

Collaborazione in partita IVA

Rimborso fisso mensile , commisurato all’esperienza

, commisurato all’esperienza Provvigioni competitive

Percorso di crescita strutturato, con possibilità di consolidamento in azienda al raggiungimento degli obiettivi

I nostri valori

EgoGreen promuove ogni giorno un ambiente di lavoro inclusivo, basato su etica, rispetto e pari opportunità, valorizzando le diversità come elemento di crescita.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

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