Licata, consigliere comunale aggredito e finito al Pronto soccorso. Amato: «Non ho paura»

L’esponente dell’opposizione accusa un collega di maggioranza e il figlio di quest’ultimo. All’origine dell’episodio il passaggio di mezzi pesanti nel centro storico. La solidarietà del M5S e l’appello alla responsabilità della classe dirigente.

«Non ho paura e non mi faccio mettere il bavaglio». A distanza di alcuni giorni dall’aggressione denunciata, il consigliere comunale di Licata Fabio Amato torna a parlare dell’episodio che, secondo il suo racconto, lo ha costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Ad aggredirlo sarebbero stati un consigliere comunale di maggioranza e il figlio di quest’ultimo. All’origine della vicenda il passaggio di mezzi pesanti lungo una stradina del centro storico, dove sorge un palazzo in stile liberty, recentemente restaurato, nel quale risiede Amato. Il consigliere stava filmando dal balcone le operazioni, temendo danni al prospetto dell’edificio. La situazione sarebbe poi degenerata quando è sceso in strada. «Sono stato aggredito da un consigliere comunale di maggioranza e da suo figlio perché filmavo dal mio balcone il passaggio di mezzi pesanti in una stradina del centro storico», aveva raccontato Amato, facendo riferimento anche a un filmato dell’accaduto.

Le accuse di Amato e il clima politico a Licata

In un nuovo intervento pubblico, il consigliere ringrazia quanti hanno manifestato vicinanza a lui e alla sua famiglia, ma solleva anche una questione di carattere politico e istituzionale. «Quando accade che certi metodi intimidatori e prevaricatori, accompagnati dall’uso della forza fisica, vengano posti in essere da chi siede su uno scranno dell’aula consiliare, allora qualche riflessione è d’obbligo».Secondo Amato, nella vicenda si intrecciano aspetti privati, legati al timore del danneggiamento dell’immobile, e risvolti pubblici, considerato il coinvolgimento di un altro consigliere comunale, che in quel momento, stando alla ricostruzione dell’esponente dell’opposizione, operava per conto dell’impresa edile di famiglia. Amato sostiene che a far degenerare la situazione sia stata proprio la contrapposizione politica. Denuncia inoltre un clima caratterizzato da tensioni, ostilità e risentimenti personali nei confronti di chi esercita il ruolo di opposizione.

«Nessuna provocazione, sono finito al Pronto soccorso»

Il consigliere respinge anche le accuse di essere un provocatore, rivendicando il diritto di esercitare la propria funzione di controllo sull’operato dell’amministrazione comunale. «Anche in questo caso vi assicuro che non c’è stata alcuna provocazione, nessuna diffamazione: solo il diritto-dovere di controllare ciò che accade sul territorio e sotto casa mia. Che un consigliere comunale, insieme al proprio figlio, ricorra alle mani – rendendo necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso – è un fatto gravissimo». Amato annuncia di voler proseguire la propria attività politica e auspica che le responsabilità vengano accertate nelle sedi competenti. Non risparmia, infine, una critica a quanti hanno scelto di non intervenire pubblicamente sulla vicenda: «Chi difende le istituzioni e la legalità ha il dovere di condannare apertamente ogni violenza, sempre, soprattutto quando arriva da chi siede tra i banchi del Consiglio».

La solidarietà del Movimento 5 Stelle

Sull’episodio sono intervenuti anche i deputati agrigentini del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano e Ida Carmina, insieme alla coordinatrice provinciale Miriam Russello. Cambiano invoca «una profonda assunzione di responsabilità da parte di tutta la classe dirigente cittadina, senza distinzione di appartenenza». «Abbassare i toni non significa abbassare la guardia, ma restituire dignità al confronto democratico e autorevolezza alle istituzioni», aggiunge. Per Ida Carmina, quanto accaduto impone una riflessione sul clima politico e istituzionale: «La politica non può diventare il terreno sul quale consumare rancori personali, alimentare ostilità o delegittimare chi esercita il proprio mandato». La coordinatrice provinciale Miriam Russello richiama, invece, il valore del dialogo e del senso di appartenenza alla comunità: «La politica deve essere uno strumento di coesione e di costruzione del bene comune, non un fattore di divisione». Resta da acquisire la versione delle altre persone coinvolte. La ricostruzione dell’episodio e l’accertamento delle eventuali responsabilità spettano alle autorità competenti.

Aggredito il consigliere comunale Fabio Amato: la denuncia e la reazione del M5S

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