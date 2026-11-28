L’avvocata agrigentina prenderà il posto di Elisabetta Torregrossa, dimessasi lo scorso 13 novembre. La scelta sarebbe maturata nell’area del Movimento 5 Stelle, su indicazione del deputato regionale Angelo Cambiano.

Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà Iolanda Barba il nuovo assessore della Giunta comunale di Agrigento. Il giuramento, secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, è previsto per lunedì 30 novembre. Il sindaco Michele Sodano si appresta così a completare nuovamente la squadra di governo, dopo le dimissioni di Elisabetta Torregrossa.

Agrigentina, 58 anni, figlia dell’ex sindaco di Agrigento Giuseppe Barba, l’avvocata vanta una lunga esperienza professionale e amministrativa, maturata anche negli ambienti della politica regionale. Attualmente figura nell’organigramma del Genio Civile di Agrigento come avvocato nell’ambito del PNRR.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano nel 1992, è iscritta all’Ordine degli avvocati di Agrigento dal 1998. Dal 2002 al 2004 è stata consulente dell’assessorato regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca. Secondo le informazioni raccolte, nel suo percorso professionale figura anche un’esperienza nel Gabinetto di Michele Cimino, all’epoca assessore regionale alla Cooperazione. Dal 2004 al 2006 ha ricoperto un incarico dirigenziale esterno nel Gabinetto dell’assessorato regionale alla Presidenza, occupandosi anche della programmazione e della gestione dei fondi comunitari.

Ha svolto inoltre attività didattica nel campo della legislazione urbanistica presso il Consorzio universitario di Agrigento. Trasferitasi a Genova nel 2006, nel novembre 2008 è entrata a far parte dello Studio legale Lavatelli.

L’indicazione politica sarebbe riconducibile al deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano. Con la nomina di Barba, dunque, i pentastellati manterrebbero la propria rappresentanza nell’esecutivo cittadino dopo le dimissioni della Torregrossa.

Restano da conoscere le deleghe che il sindaco assegnerà alla nuova assessora e se l’incarico sarà svolto a tempo pieno. Una questione non secondaria, alla luce della vicenda che ha preceduto le dimissioni della Torregrossa e delle divergenze emerse con il primo cittadino sulla disponibilità di tempo da dedicare all’attività amministrativa.

Con l’ingresso di Iolanda Barba, la Giunta Sodano si appresta al secondo avvicendamento in meno di sei mesi dall’insediamento, ancora prima del «tagliando» politico-amministrativo di dicembre annunciato dal sindaco.

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