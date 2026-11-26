Licata, consigliere comunale denuncia: «Aggredito da un collega di maggioranza e da suo figlio»

Fabio Amato racconta di essere stato aggredito dopo aver filmato il passaggio di mezzi pesanti nel centro storico. Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà e chiede un’assunzione di responsabilità alla classe dirigente cittadina.

Un consigliere comunale di Licata denuncia di essere stato aggredito da un collega della maggioranza e dal figlio di quest’ultimo. A raccontare l’episodio è Fabio Amato, che riferisce di essere stato preso di mira mentre documentava il transito di mezzi pesanti lungo una stradina del centro storico.

«Sono stato aggredito da un consigliere comunale di maggioranza e da suo figlio perché filmavo dal mio balcone il passaggio di mezzi pesanti in una stradina del centro storico – racconta Amato –. Hanno danneggiato il prospetto di un palazzo liberty da poco restaurato e non dovevo filmare. A questo punto sono sceso in strada e nel video si vede quello che è successo».

La dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità restano da accertare. L’episodio ha già suscitato la reazione del Movimento 5 Stelle.

La solidarietà del Movimento 5 Stelle

I deputati agrigentini Angelo Cambiano e Ida Carmina, insieme alla coordinatrice provinciale Miriam Russello, hanno espresso «piena e sincera solidarietà, umana e istituzionale, al consigliere comunale Fabio Amato».

«Chi ha l’onore di rappresentare le istituzioni ha anche il dovere di essere esempio di equilibrio, compostezza e rispetto, soprattutto nei momenti di maggiore tensione – dichiara Cambiano –. Non intendiamo alimentare polemiche né trasformare una vicenda così grave in un’occasione di contrapposizione politica».

L’esponente pentastellato chiede una profonda assunzione di responsabilità da parte di tutta la classe dirigente cittadina, senza distinzione di appartenenza politica.

«Abbassare i toni non significa abbassare la guardia, ma restituire dignità al confronto democratico e autorevolezza alle istituzioni».

Sulla vicenda interviene anche la deputata Ida Carmina, che invita a riflettere sul clima politico e istituzionale della città.

«La politica non può diventare il terreno sul quale consumare rancori personali, alimentare ostilità o delegittimare chi esercita il proprio mandato. Il confronto democratico, anche duro e radicale, è un valore da preservare, ma non può mai superare il confine del rispetto della persona».

Un appello a ritrovare il senso di comunità arriva, infine, dalla coordinatrice provinciale Miriam Russello.

«Fuori dalle aule consiliari siamo, prima di ogni ruolo e di ogni appartenenza, cittadini della stessa comunità, legati da una storia, da un territorio e da un destino comune. Il dialogo deve restare sempre una possibilità, il rispetto una condizione irrinunciabile».

«La politica – conclude Russello – deve essere uno strumento di coesione e di costruzione del bene comune, non un fattore di divisione».

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