Un reparto più accogliente e vicino alle pazienti per affrontare con maggiore serenità il percorso diagnostico e di cura durante le festività. Nel pomeriggio di ieri le volontarie dell’associazione Onde Rosa, guidate dalla presidente Silvia Failla Mulone, hanno allestito gli addobbi natalizi all’interno dell’unità operativa di Senologia diagnostica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’iniziativa consolida il percorso di collaborazione già avviato con il reparto diretto dal dottor Francesco Amato, proseguendo l’impegno iniziato con le recenti campagne cittadine dedicate alla prevenzione. Numerose socie hanno partecipato all’allestimento tra alberi e decorazioni, rinnovando il senso del motto che accompagna il sodalizio, «Insieme si vince», e portando un segno concreto di vicinanza nei luoghi in cui ogni giorno si affrontano paure e speranze.

«Sono molto contento di questa collaborazione con le associazioni e in particolare con Onde Rosa – sottolinea il direttore della Senologia diagnostica, Francesco Amato –. Dopo la camminata realizzata insieme per promuovere la prevenzione, sento l’esigenza di ringraziarle per l’atmosfera natalizia creata nel nostro reparto, nel pieno rispetto del principio di umanizzazione delle cure. Ci occupiamo di una patologia che coinvolge profondamente la donna e la sua famiglia: rendere gli ambienti meno asettici e più accoglienti, soprattutto vicino al Natale, aiuta le pazienti a sentirsi meno sole».

Per la presidente Silvia Failla Mulone si tratta della naturale prosecuzione dell’attività sul territorio: «Dopo la camminata per la prevenzione abbiamo ricevuto riscontri positivi e una maggiore conoscenza dei servizi dell’ospedale di Agrigento. Volevamo dare continuità a quel messaggio ed essere presenti in reparto per dire che siamo al fianco degli operatori sanitari e delle donne. Promuoviamo la prevenzione primaria anche attraverso lo sport, fondamentale sia per prevenire sia come supporto durante le cure, e questa giornata testimonia ulteriormente la nostra vicinanza».

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