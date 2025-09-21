Esordio da incorniciare per Ten Lopez, protagonista assoluto nella vittoria dell’Akragas contro l’Aragona. L’attaccante biancazzurro ha firmato una tripletta che ha spianato la strada al 5-1 finale, mettendo in mostra freddezza sotto porta e grande determinazione.

Per lui, al termine della partita, la tradizione più dolce per un bomber: la palla del match portata a casa come ricordo di una giornata speciale, la prima ufficiale con la maglia dell’Akragas, già scritta a caratteri cubitali nella nuova stagione.

