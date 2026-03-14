In occasione delle prossimità festività pasquali saranno pienamente funzionanti i nuovi bagni pubblici di via Fonte a Grotte. Il servizio sarà attivo tutti i giorni. La struttura, completamente rinnovata, accoglie gli utenti in ambienti funzionali: pavimenti in gres, pareti piastrellate, accessori di qualità e spazi accessibili anche alle persone con disabilità.

“Si tratta di una importante risposta alle necessità dei cittadini e dei visitatori della nostra città. I nuovi bagni pubblici rappresentano un tassello rilevante nell’opera di riqualificazione e miglioramento dei servizi pubblici, che ha come finalità quella di rendere Grotte sempre più accogliente e funzionale”, dice il il sindaco Alfonso Provvidenza.

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