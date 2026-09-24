La Vardera non arretra sull’acqua: “Io non sto zitto”. E annuncia battaglia all’ARS per Agrigento

Il deputato regionale porta in Aula la contestazione sugli stanziamenti per il sistema idrico. Nel mirino i 18 milioni destinati a Siciliacque e i 2 milioni complessivamente destinati all’Agrigentino, di cui un milione ad AICA: “È una Regione al contrario”

AGRIGENTO – «Io non sto zitto». È la frase con cui Ismaele La Vardera rilancia la sua battaglia sul tema dell’acqua e, ancora una volta, mette Agrigento al centro del confronto con il Governo regionale.

Da componente della Commissione Bilancio dell’ARS, incarico assunto appena due giorni fa, il deputato regionale annuncia infatti opposizione in Aula sugli interventi previsti dalla manovra per il sistema idrico.

Il punto sono i 18 milioni di euro destinati a Siciliacque e i 2 milioni destinati complessivamente all’Agrigentino: un milione ad AICA, come contributo straordinario per i maggiori costi di approvvigionamento estivi, e un milione all’ATI di Agrigento per la sostituzione dei contatori obsoleti.

La Vardera contesta la scelta politica e annuncia di voler dare battaglia durante l’esame della manovra.

«Pensava forse il governo Schifani di zittirmi mettendo 2 milioni di euro ad AICA? No, no, noi parliamo».

E ancora: «Io non sto zitto, è un governo che funziona al contrario».

Parole particolarmente dure, accompagnate da una domanda sul modo in cui vengono impiegate le risorse pubbliche: «Anziché capire qual è il problema gli diamo dei soldi».

La partita riguarda direttamente Agrigento

La questione non è nuova per La Vardera. Già nel novembre 2025 il deputato aveva presentato un’interrogazione all’ARS sul rischio di riduzione della fornitura idrica nell’ex provincia di Agrigento a causa del debito di AICA nei confronti di Siciliacque. Negli atti parlamentari veniva riportata una situazione debitoria superiore ai 23 milioni di euro.

Anche la documentazione regionale del febbraio 2026 indicava in 23.083.939,24 euro l’importo dovuto da AICA a Siciliacque per fatture emesse fino al 31 dicembre 2025, al netto dei pagamenti effettuati.

È su questo terreno che La Vardera vuole ora giocare la sua partita in Commissione Bilancio e poi in Aula.

«Ci opporremo in Aula», ribadisce il deputato, spiegando che il ruolo in Commissione significa anche «toccare con mano» le scelte finanziarie del Governo.

La conclusione è ancora una volta senza sfumature: «È una Regione al contrario».

Per Agrigento, dunque, la partita non riguarda soltanto una voce di bilancio. Riguarda il modo in cui la Regione intende affrontare una crisi idrica che il territorio conosce da anni e sulla quale La Vardera ha scelto di mantenere alta l’attenzione istituzionale.

Adesso la parola passa all’ARS. E il deputato fa sapere di non avere intenzione di fare un passo indietro.

Dichiarazione della presidente del CdA di AICA

In relazione al video pubblicato dopo gli eventi meteorici che hanno colpito Agrigento, ritengo necessario fornire alcune precisazioni.

Anzitutto, ho ricevuto una telefonata dal deputato Ismaele La Vardera mentre mi trovavo impegnata in una riunione. Appena finita ho richiamato ma non ha risposto. Successivamente ho avuto notizia del video e del riferimento alla mia persona, ho provato più volte a ricontattarlo e gli ho inviato diversi messaggi, senza ricevere risposta. Avrei spiegato volentieri direttamente quanto emerso dalle prime verifiche tecniche effettuate dai nostri uffici che peraltro gli ho anche chiarito via whatsapp.

La voragine oggetto del servizio, secondo gli accertamenti tecnici disponibili, sarebbe stata determinata da un problema relativo al collettore delle acque bianche, infrastruttura riconducibile alla competenza comunale. Il cedimento ha successivamente coinvolto anche una condotta di AICA. L’azienda, naturalmente, è intervenuta per quanto di propria competenza, ma è tecnicamente e amministrativamente scorretto attribuire ad AICA la responsabilità originaria dell’evento senza attendere gli accertamenti conclusivi. Ho trovato particolare il fatto di trovarsi di fronte ad una voragine causata comunque a seguito di eventi meteorici e puntare l’attenzione su di me e AICA.

Colgo inoltre l’occasione per ricordare alcuni dati che a quanto pare sono stati dimenticati ma voglio ricordarli fortemente io. Quando, nel luglio 2025, l’attuale Consiglio di amministrazione ha assunto la gestione di AICA, ha trovato una situazione finanziaria e organizzativa estremamente critica, con esposizioni rilevanti, difficoltà nei pagamenti e rapporti complessi con dipendenti, imprese fornitrici e Siciliacque.

In poco più di un anno la governance ha lavorato per riportare ordine, continuità e credibilità nell’azienda. Oggi:

gli stipendi vengono pagati regolarmente;

i rapporti con i fornitori sono stati progressivamente ricondotti a regolarità;

sono stati effettuati pagamenti a Siciliacque, compresi versamenti aggiuntivi finalizzati a ridurre il debito pregresso;

sono stati definiti accordi stragiudiziali con diversi creditori;

sono state avviate migliaia di regolarizzazioni delle utenze, circa 10.000 negli ultimi mesi, risultato storico;

sono state rese possibili nuove attività di manutenzione sul territorio che erano totalmente ferme nel 2025 a causa dei mancati pagamenti alle imprese;

sono stati richiesti nuovi finanziamenti per interventi infrastrutturali;

è stato rafforzato il rapporto con i Comuni, l’ATI, la Prefettura e le altre istituzioni;

sono state affrontate emergenze territoriali complesse, comprese quelle relative all’approvvigionamento idrico;

è stato avviato un percorso di risanamento economico e gestionale fondato su trasparenza, programmazione e controllo.

Non sostengo che tutti i problemi siano stati risolti. Un’azienda con le dimensioni, le responsabilità e le criticità ereditate da AICA necessita di tempo per completare il proprio risanamento. Ma è doveroso riconoscere che oggi esiste una direzione chiara e che i risultati sono misurabili.

Le valutazioni sulla governance di AICA devono quindi essere formulate sulla base di atti, dati e risultati, non di impressioni ricavate da un singolo video. La governance si può criticare, naturalmente, ma non si può ignorare il lavoro svolto né rappresentare l’azienda come se fosse ancora quella ricevuta nel luglio 2025.

Quanto alle risorse destinate al servizio idrico, ogni eventuale stanziamento pubblico deve essere esaminato nelle sedi istituzionali competenti, con piena trasparenza e nel rispetto delle procedure. Se una somma viene destinata a sostenere un servizio pubblico essenziale e a consentire interventi necessari per cittadini e territori, la domanda non dovrebbe essere perché si aiuta AICA, ma se quelle risorse siano sufficienti rispetto alla gravità dei problemi infrastrutturali da affrontare.

AICA non chiede privilegi né trattamenti di favore. Chiede di poter svolgere il proprio compito, rendicontando ogni attività e rispondendo con i numeri. E i numeri, oggi, raccontano un’azienda che sta lavorando per rialzarsi, garantire il servizio e restituire fiducia ai cittadini.

Non faccio politica e non intendo trasformare una vicenda tecnica in uno scontro personale. Difendo, però, il lavoro dell’azienda e delle persone che ogni giorno operano sul territorio. Qualche governance potrà anche non funzionare; quella di AICA, alla luce dei risultati ottenuti in questo anno, non può essere liquidata con una battuta o con una rappresentazione parziale dei fatti. La governance di AICA oggi è quella che, numeri alla mano, ha funzionato più che bene. Altre governance non saprei.

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