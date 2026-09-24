Mentre le vigne dal verde virano al giallo oro, i filari liberi dai grappoli si illuminano delle ultime luci della vendemmia, le cantine profumano di mosto fermentato, cominciano gli assaggi del vino che rivela la sua identità. È in questo contesto che “Autunno in Cantina”, il progetto promosso in Sicilia dall’Irvo, Istituto regionale del vino e dell’olio, conduce il pubblico dentro le realtà produttive delle diverse province dell’Isola nel periodo in cui il paesaggio e il vino si trasformano. Cosi l’enoturismo siciliano va oltre la stagione estiva, con un viaggio itinerante dal 3 al 25 ottobre 2026 con appuntamenti in 7 cantine e altrettanti territori, dalla Sicilia sud-orientale fino all’Etna, dai Nebrodi alle Madonie fino alla parte più occidentale dell’Isola.

Il percorso prenderà il via sabato 3 ottobre a Vittoria (RG), alla Tenuta Bastonaca, per proseguire domenica 4 ottobre a Butera (CL), nelle Tenute Navarra. Il fine settimana successivo porterà gli appassionati sul versante etneo: sabato 10 ottobre a Castiglione di Sicilia, nelle Cantine Patria, per poi raggiungere domenica 11 ottobre Furnari (ME), alla Cantina Cambria. Il viaggio continuerà domenica 18 ottobre a Castelbuono (PA), all’Abbazia di Santa Anastasia. Gran finale nella Sicilia occidentale sabato 24 ottobre a Sambuca di Sicilia (AG), nella cantina Di Prima, e domenica 25 ottobre a Marsala (TP), al Baglio Donna Franca.

“Autunno in Cantina” ogni anno coinvolge nuove realtà produttive e immerge i wine lovers nella Sicilia più autentica, proprio quando la vendemmia lascia spazio all’attesa e il vino comincia a costruire il proprio carattere: un itinerario tra vigne, cantine, sapori, musica e cultura.

In ogni tappa sono in programma la visita alla cantina e ai filari con piccoli assaggi di vino; il cooking show “Il Vino nel Cibo” che coinvolgerà un interprete della tradizione gastronomica locale, insieme a Nino Aiello, per coinvolgere il pubblico alla scoperta di un piatto nel quale il vino è protagonista della ricetta. Non mancherà il momento di approfondimento a cura dell’Irvo con il coinvolgimento di esperti ed enologi: “Dal Calice al Piatto – Storie di Vigna” racconterà le caratteristiche del territorio e le sue etichette scelte per la degustazione. Il viaggio si concluderà con lo spettacolo “Rivederci davanti a un fiasco di Vino”, una produzione artistica che vede in scena straordinari artisti ben noti al pubblico.

Una performance interamente dedicata alla celebrazione del vino nella storia della musica, attraverso l’interpretazione dei più grandi successi passati e presenti che trattano questo tema o che contengono la parola “vino” nei loro testi con Marcello Mandreucci, Giuseppe Milici, Valeria Milazzo e Alessandra Salerno. Per info e prenotazioni contattare +39 334 1508142.

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