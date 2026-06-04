Inchiesta Cefpas, chieste misure cautelari per otto persone: coinvolto anche il deputato regionale Riccardo Gallo

A pochi giorni dal ballottaggio che deciderà il futuro amministrativo di Agrigento, un’inchiesta della Procura di Caltanissetta investe uno dei principali riferimenti politici del centrodestra agrigentino. Tra gli otto destinatari della richiesta di misure cautelari avanzata dai magistrati figura il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione del Cefpas.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha infatti richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali nei confronti di otto persone, tra cui il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Riccardo Gallo Afflitto, nell’ambito di un’indagine che ipotizza, a vario titolo, i reati di corruzione e falso ideologico legati alla gestione del Cefpas, il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale Sanitario.

Nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con il supporto delle Squadre Mobili di Palermo, Agrigento e Piacenza, hanno notificato agli indagati gli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo emessi dal Gip del Tribunale di Caltanissetta. Contestualmente sono state eseguite diverse perquisizioni, compresa quella presso l’ufficio del parlamentare regionale. Le attività investigative non hanno interessato le sedi del partito politico di appartenenza del deputato.

Le indagini, coordinate dalla Procura nissena, sono state avviate nel giugno del 2023, mentre la richiesta di applicazione delle misure cautelari è stata depositata presso l’ufficio del Gip il 27 marzo scorso.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, oltre a Riccardo Gallo Afflitto risultano coinvolti Roberto Sanfilippo, direttore del Cefpas all’epoca dei fatti contestati; Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell’Asp di Agrigento; Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, funzionari del Cefpas; il medico in quiescenza Salvatore Enrico Giambelluca; Pietro Tirone, rappresentante legale della società edile Sice srl; e Vincenzo Raitano, funzionario regionale in quiescenza.

Al centro del quadro accusatorio vi sarebbe un presunto sistema di favori e scambi di utilità che avrebbe avuto come fulcro l’allora direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo. Secondo la Procura, il dirigente avrebbe asservito le proprie funzioni e i poteri connessi al ruolo agli interessi e alle indicazioni del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, in cambio della promessa di mantenere per tre anni la guida dell’ente.

Tra gli episodi contestati figurano l’assegnazione di un incarico dirigenziale a Gioacchino Pontillo (foto), ritenuto uomo di fiducia del parlamentare, l’attribuzione di incarichi professionali e di un contratto a tempo determinato alla moglie del deputato, nonché la stipula di un accordo quadro tra Cefpas e Asp di Agrigento che avrebbe consentito il distacco di personale per favorire la stessa.

Gli investigatori contestano inoltre l’affidamento di un appalto per una biblioteca digitale a un operatore economico ritenuto privo delle necessarie competenze specifiche e una serie di ulteriori incarichi che sarebbero stati conferiti a soggetti indicati dal deputato per soddisfare interessi personali o economici.

L’accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio viene contestata anche a Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell’Asp di Agrigento, per la sottoscrizione dell’accordo quadro con il Cefpas; a Pietro Tirone, rappresentante della Sice srl, che avrebbe promesso la disponibilità della propria impresa in cambio di favoritismi nell’esecuzione di appalti; e a Vincenzo Raitano, componente della commissione incaricata di valutare alcune procedure selettive.

Per Maria Luisa Zoda e Salvatore Enrico Giambelluca, invece, l’ipotesi di reato è quella di falso ideologico. Secondo gli inquirenti, nella qualità di componenti della commissione di valutazione per la biblioteca virtuale del Cefpas avrebbero attestato circostanze non rispondenti al vero nell’ambito della procedura amministrativa.

L’indagine si trova ancora nella fase preliminare. Il Gip di Caltanissetta dovrà ora valutare la richiesta avanzata dalla Procura dopo avere ascoltato gli indagati negli interrogatori preventivi. Le contestazioni mosse dagli inquirenti costituiscono allo stato ipotesi accusatorie che dovranno essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria competente. Tutti gli indagati devono pertanto considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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