A Caltabellotta si segnalano diversi tentativi di truffa telefonica da parte di balordi che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati o altri pubblici ufficiali. Nelle ultime ore una cittadina è rimasta vittima di questo raggiro e numerose altre persone hanno ricevuto telefonate sospette.

A Ribera un malvivente che telefonicamente s’è presentato come carabiniere ha raggirato un pensionato settantenne con la “balla” di una rapina. “Sta arrivando un collega faccia trovare gli oggetti d’oro che tenete che dovranno essere confrontati”. Il riberese ha consegnato i gioielli di famiglia, del valore di circa 10mila euro, ad un complice.

Il pensionato, poco dopo compreso che era stato raggirato, ha presentato una denuncia alla tenenza dei carabinieri del paese. E i militari hanno, subito, avviato le indagini.

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