Inchiesta Cefpas, fissato per l’11 giugno l’interrogatorio preventivo del deputato Riccardo Gallo

Si terrà il prossimo 11 giugno presso il Tribunale di Caltanissetta l’interrogatorio preventivo di Riccardo Gallo Afflitto, il deputato regionale siciliano di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta della Procura nissena sulla gestione del Cefpas, il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.

L’appuntamento rappresenta uno dei passaggi fondamentali dell’indagine che vede complessivamente otto persone indagate e per la quale la Procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di applicazione di misure cautelari. Al parlamentare regionale viene contestato il reato di corruzione.

Nella mattinata di oggi gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno notificato gli avvisi a comparire per l’interrogatorio preventivo disposto dal Gip.

Oltre a Riccardo Gallo Afflitto, sono stati convocati Roberto Sanfilippo, direttore del Cefpas all’epoca dei fatti contestati; Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell’Asp di Agrigento; Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, funzionari del Cefpas; Salvatore Enrico Giambelluca, medico in pensione; Pietro Tirone, legale rappresentante della società Sice srl; e gli altri indagati coinvolti nel procedimento.

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Caltanissetta, ruota attorno alla gestione del Cefpas, ente strumentale della Regione Siciliana con sede nel capoluogo nisseno. Gli interrogatori preventivi consentiranno agli indagati di fornire la propria versione dei fatti prima che il Gip si pronunci sull’eventuale accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura.

Le accuse contestate restano allo stato ipotesi investigative e dovranno essere valutate dall’autorità giudiziaria competente nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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