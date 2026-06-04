Il direttore di banca che disse no alla mafia: Carmelo Sardo racconta la verità negata di Giuseppe Tragna

AGRIGENTO – Ci sono storie che il tempo prova a seppellire due volte. La prima con la violenza, la seconda con l’oblio. È da questa ferita ancora aperta della memoria siciliana che prende forma “L’ultima estate di un uomo perbene. Una storia dimenticata, una verità negata”, il nuovo romanzo-saggio di Carmelo Sardo, in uscita il 5 giugno per Zolfo Editore.

Lo scrittore e giornalista agrigentino torna in libreria con un’opera che riporta alla luce una vicenda drammatica e per molti versi emblematica della Sicilia dei primi anni Novanta: quella di Giuseppe Tragna, direttore dell’agenzia della Banca Popolare Sant’Angelo di Agrigento, assassinato il 18 luglio 1990 a soli 49 anni.

Tragna era un uomo delle istituzioni, un professionista rigoroso, profondamente legato alla famiglia e al proprio lavoro. Secondo la ricostruzione proposta nel libro, il direttore di banca si sarebbe trovato davanti a operazioni finanziarie sospette e alle pressioni degli ambienti mafiosi, scegliendo di non piegarsi e di difendere la legalità. Un rifiuto che avrebbe pagato con la vita.

Ma il dramma non si concluse con l’omicidio. Dopo il delitto, infatti, sul suo nome si abbatté una seconda condanna: quella del sospetto. Per depistare le indagini e allontanare l’attenzione dai veri moventi, Giuseppe Tragna venne accusato e infangato quando non poteva più difendersi.

Una verità distorta che la sua famiglia non ha mai accettato. La moglie Mariella e i figli Gero e Ilaria hanno intrapreso una lunga e dolorosa battaglia giudiziaria durata anni, riuscendo infine a ottenere il riconoscimento di Giuseppe Tragna come vittima innocente di mafia, restituendo dignità e onore alla sua memoria.

Nel nuovo lavoro di Carmelo Sardo, la cronaca si intreccia con la narrazione, trasformandosi in un racconto di forte impatto civile. Il libro ricostruisce fatti, silenzi, omissioni e depistaggi che hanno accompagnato la ricerca della verità per oltre tre decenni, offrendo al lettore non soltanto una storia giudiziaria, ma una riflessione profonda sul prezzo della giustizia e sul coraggio di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

Con “L’ultima estate di un uomo perbene”, Sardo conferma ancora una volta la propria capacità di raccontare le zone più complesse della società italiana, dando voce a vicende spesso dimenticate. Un percorso narrativo e civile già apprezzato in opere come Malerba, scritto con Giuseppe Grassonelli, Cani senza padrone, Dove non batte il sole e Le notti senza memoria, quest’ultimo proposto per la candidatura al Premio Strega 2025.

Giornalista e scrittore agrigentino, oggi residente a Roma, Carmelo Sardo ha dedicato gran parte della sua attività letteraria e professionale all’approfondimento delle dinamiche mafiose, delle storie di giustizia e delle vicende umane rimaste ai margini della memoria collettiva.

Con questo nuovo libro, una di quelle storie torna finalmente a essere raccontata.

Scheda del libro

Titolo: L’ultima estate di un uomo perbene

Autore: Carmelo Sardo

Editore: Zolfo Editore

Uscita: 5 giugno 2026

Pagine: 264

Prezzo: 18 euro

ISBN: 9791281695528

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