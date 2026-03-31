Non si fanno attendere le reazioni politiche dopo l’inchiesta che scuote la gestione degli eventi culturali ad Agrigento e coinvolge, tra gli altri, il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano.

Le dichiarazioni arrivano a raffica e trasformano subito la vicenda giudiziaria in terreno di scontro politico, con letture e toni molto diversi.

Tra i primi a intervenire è Ismaele La Vardera, che punta il dito contro la classe dirigente locale:

“Apprendiamo dalla stampa dell’ennesima indagine che riguarda la politica agrigentina. La nostra città ha bisogno di essere liberata da queste continue notizie che minano la credibilità delle istituzioni”.

Poi l’affondo politico: “Qualsiasi candidato troverete, questo è il momento delle persone libere di Agrigento e l’unico voto è rappresentato da Michele Sodano sindaco”.

Proprio Michele Sodano sceglie invece un registro più ampio e simbolico, accompagnando il suo intervento con una foto del Teatro Pirandello:

“Paghiamo da anni un prezzo altissimo: ogni scandalo rafforza l’idea di una terra incapace di gestire se stessa, alimenta la sfiducia e il disimpegno civile”.

E aggiunge: “Se i fatti dovessero trovare conferma, saremmo davanti a un sistema che avrebbe piegato fondi pubblici a logiche di interesse privato. È il tempo di reagire”.

Diverso il taglio della deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, che collega l’inchiesta al progetto di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025:

“Serve piena chiarezza. Questa doveva essere una straordinaria occasione di rilancio, ma ciò che emerge desta preoccupazione”.

Carmina parla di criticità organizzative e ritardi e avverte: “Il rischio concreto è che un’opportunità storica si trasformi in un danno d’immagine per la città”.

Dal Partito Democratico arrivano le posizioni più dure.

Giovanna Iacono parla apertamente di un possibile “sistema” basato su risorse pubbliche distorte:

“La cultura non può diventare un bancomat per pochi. Se confermati, questi fatti sarebbero gravissimi”.

E chiama in causa direttamente il governo nazionale: “Giorgia Meloni non può fare finta di nulla”.

Sulla stessa linea Sergio Lima, che attacca:

“Non passa giorno senza che esponenti del centrodestra finiscano nelle cronache giudiziarie. Servono interventi strutturali, non operazioni di facciata”.

Ancora più netto il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo:

“Ancora una volta soldi pubblici utilizzati per fini personali. Ancora una volta la Regione trattata come un bancomat”.

Intanto, sul piano giudiziario, resta centrale l’inchiesta della Procura di Agrigento che ipotizza, a vario titolo, truffa aggravata e peculato nella gestione di eventi culturali e musicali. Oltre a Calogero Pisano, risultano indagati anche Fabrizio La Gaipa, Calogero Casucci, Salvatore Prestia, Laura Cozzo e Antonio Mauro Migliaccio.

Un quadro ancora tutto da verificare nelle sedi giudiziarie, ma che sul piano politico ha già acceso il confronto. E che, inevitabilmente, rischia di pesare sul clima in città e sulla campagna elettorale ormai alle porte.

Inchiesta Agrigento, sospetti su spese e rendiconti

L’inchiesta della Procura di Agrigento riguarda la gestione di eventi culturali e musicali finanziati con fondi pubblici regionali, per i quali i magistrati ipotizzano un sistema di rendicontazioni irregolari e spese gonfiate.

Al centro dell’indagine c’è il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, destinatario di un avviso di garanzia per truffa aggravata e peculato. Insieme a lui risultano indagati anche Fabrizio La Gaipa, Calogero Casucci, Salvatore Prestia, Laura Cozzo e Antonio Mauro Migliaccio.

Secondo l’accusa, i finanziamenti destinati alla promozione culturale sarebbero stati utilizzati in modo distorto, attraverso fatture ritenute non tracciabili, costi gonfiati e spese non correttamente giustificate.

Tra gli episodi più rilevanti finiti sotto la lente della Procura c’è l’organizzazione di grandi eventi, come il concerto di Achille Lauro del 31 dicembre 2022, per il quale sarebbero state presentate rendicontazioni ritenute poco chiare o incomplete.

L’indagine, coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo e dalla sostituta Elettra Consoli, è ancora nella fase preliminare: spetterà agli sviluppi investigativi stabilire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la vicenda ha già avuto un forte impatto sul piano politico e mediatico, riaccendendo il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche destinate alla cultura ad Agrigento.

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