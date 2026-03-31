Ammonta ad oltre 4 milioni e mezzo di euro il bando di gara per per l’accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Si tratta di un nuovo, importante bando che consentirà di effettuare interventi di manutenzione e messa insicurezza dell’intera rete viaria provinciale grazie al progetto dello staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento interamente finanziato con decreto ministeriale.

L’importo a base d’asta è di 4.576.000 euro più Iva, compresi 137.280 euro per oneri di sicurezza, e la procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale. L’appalto avrà la durata di tre anni e consentirà di effettuare qualsiasi intervento (rimozione frane, rifacimento tracciati, cunette, sistemazione cunette e segnaletica orizzontale e verticale) finalizzato a garantire la sicurezza sulle strade di competenza dell’ex Provincia Regionale.

“Un altro passo in avanti per il miglioramento complessivo delle condizioni della rete viaria di nostra competenza” afferma il presidente Giuseppe Pendolino “che avrà, tra l’altro, una ricaduta positiva sull’economia del territorio”. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 18 maggio 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 19 maggio 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Bando di gara e allegati tecnici sono scaricabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16643

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