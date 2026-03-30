Dalla Procura un’informazione di garanzia: ipotesi di truffa aggravata e peculato su finanziamenti per eventi e promozione culturale. Danno stimato oltre 300 mila euro

Un’indagine che scuote il sistema della promozione culturale e turistica ad Agrigento e che coinvolge nomi noti del territorio. La Procura della Repubblica ha chiuso le indagini nei confronti di più soggetti, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici destinati ad eventi e iniziative culturali. Al centro dell’indagine ci sono finanziamenti concessi da Regione Siciliana e Comune di Agrigento per progetti legati al turismo e alla valorizzazione del territorio, tra cui iniziative come il “Natale 2022” e attività riconducibili al Distretto turistico Valle dei Templi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero ottenuto e gestito risorse pubbliche attraverso rendicontazioni ritenute irregolari o non veritiere, con documentazione incompleta, spese non giustificate e, in alcuni casi, ritenute non pertinenti rispetto alle finalità dei finanziamenti. La Procura contesta il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ipotizzando un danno economico complessivo che supererebbe i 300 mila euro tra fondi regionali e comunali.

Non solo. Nell’inchiesta emerge anche l’ipotesi di peculato, legata alla gestione diretta delle somme da parte di alcuni indagati che, secondo gli investigatori, avrebbero utilizzato i fondi pubblici per scopi diversi rispetto a quelli previsti. Le condotte oggetto di indagine si collocano tra il 2021 e il 2023 e riguardano un sistema articolato di associazioni, incarichi e progettazioni che avrebbero consentito l’accesso ai finanziamenti pubblici. Va ricordato che l’informazione di garanzia è un atto dovuto che consente agli indagati di esercitare il proprio diritto alla difesa e non costituisce in alcun modo una condanna. L’inchiesta è ora nelle mani della magistratura, che dovrà fare piena luce su una vicenda destinata a far discutere e che potrebbe avere riflessi importanti anche sul sistema della gestione degli eventi e della promozione turistica in città.

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