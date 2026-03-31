Ha ripetutamente insultato, minacciato e in più occasioni messo le mani addosso alla moglie. La vittima, ormai esasperata, ha chiesto aiuto ai carabinieri del Comando provincia di Agrigento. A mettere fine alle violenze le indagini dei militari, con il coordinamento della locale Procura. L’uomo è stato arrestato.

Si tratta di un disoccupato trentacinquenne di Agrigento, noto alle forze dell’ordine per questioni di spaccio di droga. E’ indagato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla moglie trentenne anche lei agrigentina. I carabinieri hanno dato seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Agrigento.

Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Teatro della vicenda un quartiere periferico della città dei templi.

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