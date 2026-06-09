Giovanni Crosta: «Abbiamo riportato Agrigento a sognare»

Sul palco del comitato elettorale di viale della Vittoria, mentre in sottofondo risuonano le note di Hey Jude dei Beatles, una delle canzoni più amate da Michele Sodano per chi lo conosce bene, si respira ancora l’entusiasmo della vittoria. Tra abbracci, sorrisi e telefonate, arriva il momento delle prime riflessioni di Giovanni Crosta, primo eletto della lista Controcorrente e tra i protagonisti più importanti del percorso che ha portato Michele Sodano alla conquista di Palazzo dei Giganti.

Avvocato, consigliere comunale con un importante consenso personale e figura centrale nell’organizzazione della campagna elettorale, Crosta è stato uno dei sostenitori più fedeli del neo sindaco. Sempre presente, spesso dietro le quinte, ha seguito con attenzione ogni passaggio della corsa elettorale, studiando regolamenti, dinamiche amministrative e strategie politiche. Un lavoro costante, svolto senza protagonismi e sempre all’interno di un progetto collettivo.

Non sono mancati, durante questi mesi, momenti di tensione e qualche incomprensione anche con il mondo dell’informazione. Il confronto politico, soprattutto nelle fasi più delicate della campagna elettorale, ha spesso acceso il dibattito. Oggi però il clima è diverso. La sfida è terminata e si apre una nuova stagione amministrativa nella quale il dialogo con tutte le componenti cittadine, stampa compresa, sarà fondamentale.

«Abbiamo portato la città a sognare di nuovo», dice Crosta con evidente soddisfazione. «È una cosa bellissima perché Agrigento si era chiusa in sé stessa. Essere riusciti a far sorridere nuovamente le persone e a dare una prospettiva non era affatto semplice».

Per il consigliere eletto, il successo di Sodano nasce proprio dalla capacità di trasmettere una visione e una speranza.

«Abbiamo iniziato questo progetto con Michele puntando esattamente su questo. Lo abbiamo spiegato bene e la gente lo ha capito, accordandoci fiducia. Adesso però la campagna elettorale è finita e tutte le forze civiche e politiche devono lavorare unite perché questa città possa finalmente fare un salto di qualità».

Crosta guarda già avanti e auspica una collaborazione ampia all’interno delle istituzioni cittadine.

«Speriamo e siamo sicuri che arriverà il contributo di tutti. Il percorso non è stato semplice, ma abbiamo sempre tenuto la barra dritta. Forse non sembra perché sono una persona abbastanza controllata, ma la felicità in questo momento è davvero tanta».

Poi il passaggio più personale, dedicato al nuovo sindaco.

«Sono contento soprattutto perché Michele Sodano è una persona che merita fiducia. Ha caratteristiche e un carisma che non è facile trovare. Credo che insieme alla squadra che lo ha accompagnato saremo all’altezza del compito che ci aspetta».

Nelle prossime settimane si capirà quale sarà il ruolo che Giovanni Crosta ricoprirà nella nuova amministrazione. Il suo nome viene indicato tra quelli più accreditati per un incarico assessoriale di peso e non manca chi lo considera tra i possibili candidati alla vicesindacatura. Per il momento, però, l’avvocato preferisce lasciare spazio alla vittoria del progetto politico che ha contribuito a costruire.

Le note dei Beatles continuano a diffondersi nel comitato. La campagna elettorale è finita. Per Giovanni Crosta e per la squadra di Michele Sodano inizia adesso la sfida più importante: trasformare l’entusiasmo di queste ore in governo della città. Leggi anche: Agrigento, Michele Sodano attende la proclamazione: insediamento giovedì

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