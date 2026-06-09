La vittoria di Michele Sodano al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Agrigento continua a suscitare reazioni nel mondo politico. Tra le prime ad intervenire è la deputata del Partito Democratico, Giovanna Iacono, che parla di una svolta storica per la città e di un ritorno da protagonista del Pd nel panorama politico agrigentino.

«La straordinaria vittoria di Michele Sodano e della coalizione di centrosinistra ad Agrigento è un momento di grande festa e segna una svolta storica. Voglio ringraziare di cuore tutte le forze politiche e civiche della coalizione per questo risultato, ma fatemi sottolineare con profondo orgoglio il ruolo decisivo e il grande ritorno da protagonista del Partito Democratico al centro della vita della nostra città», dichiara Iacono.

Secondo la parlamentare democratica, il risultato delle urne rappresenta un chiaro segnale politico da parte degli elettori agrigentini. «Questa vittoria è la risposta chiara di una città stanca di un centrodestra che per troppi anni ha amministrato male e mortificato il territorio. Abbiamo dimostrato di essere l’unica vera alternativa a questi fallimenti».

Per la deputata del Pd, il successo elettorale non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase amministrativa. «Da oggi ci metteremo subito al lavoro per tradurre questa speranza in realtà, attraverso quella buona amministrazione, fatta di competenza, trasparenza e vicinanza ai bisogni delle persone, che da sempre ci contraddistingue».

Infine, il messaggio politico rivolto alla città: «Agrigento ha finalmente scelto di voltare pagina».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp