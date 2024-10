In segno di rispetto e cordoglio, sarà proclamato lutto cittadino in occasione dei funerali di Patrizia Russo, l’insegnante agrigentina di 53 anni tragicamente uccisa dal marito sessantunenne Giovanni Salamone a Solero, in provincia di Alessandria. La decisione è stata presa dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Franco Miccichè. Il lutto sarà osservato domani, mercoledì 23 ottobre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, fissate per le 15:30 presso la chiesa “Sacro Cuore di Gesù” in via Madonna delle Rocche, nella zona del Quadrivio Spinasanta, celebrate da don Giuseppe Cumbo.

“È volontà dell’amministrazione – si legge nella motivazione – proclamare il lutto cittadino per esprimere non solo il cordoglio della comunità agrigentina e la solidarietà alla famiglia della vittima, ma anche per sensibilizzare le coscienze sul tema della responsabilità collettiva. Condanniamo senza riserve simili episodi di violenza, in particolare quella domestica, che turbano profondamente la nostra società. Auspichiamo che tragedie come questa non si ripetano mai più.”

Sempre domani, mercoledì 23 ottobre, si osserverà un minuto di silenzio alle ore 12 e le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta in segno di rispetto. Nel frattempo, Giovanni Salamone, accusato dell’omicidio della moglie, ha tentato di togliersi la vita nel carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria, ma è stato prontamente soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria.

