Si sono ritrovati dopo 50 anni dal diploma, gli ex studenti della quinta A dell’istituto tecnico per geometri Brunelleschi. A distanza di mezzo secolo hanno voluto organizzare una allegra rimpatriata rievocando, come sempre accade in questi casi, vecchi ricordi dei banchi di scuola. La serata e’ trascorsa attorno sulla tavola di un noto locale cittadino.

