Il Fortitudo Show non è stata soltanto la presentazione della nuova stagione della squadra di basket cittadina. Al Palamoncada, gremito per l’occasione, è andata in scena anche la celebrazione di un legame sempre più forte tra le realtà sportive di Agrigento.

Ad arricchire la serata, infatti, la presenza dell’Akragas SLP, ospite speciale e accolta con entusiasmo dal pubblico biancazzurro. La delegazione calcistica, guidata da mister Sebi Catania e dal direttore generale Giancarlo Rosato, ha visto protagonisti anche il capitano Cipolla, i bomber Gambino e Lopez, e il fantasista Lliama.

Un ingresso festoso, accompagnato dagli applausi dei tifosi, che ha sottolineato ancora una volta quanto Agrigento sappia fare squadra al di là delle discipline. Basket e calcio, insieme, hanno offerto l’immagine di una città che crede nello sport come valore condiviso, capace di unire energie e passioni. “Vincere, vincere, vincere”: Moncada infiamma i tifosi

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp