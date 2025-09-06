Un’estate tra selfie e pizze da star ha animato il backstage della Live Arena dello Sport Village, dove grandi nomi della musica come Brumori Sas, Tozzi, Mannoia e perfino un napoletanissimo esperto di pizza come Nino D’Angelo si sono alternati nell’area ospitalità, in collaborazione con lo chef Carmelo Tondo, gustando creazioni dedicate proprio a loro. Il pizzaiolo agrigentino ha immortalato questi momenti in una nuova collezione di foto, anche al di fuori della Live Arena, pronta per essere esposta alle pareti del suo locale, a testimonianza di un’estate speciale.

E i successi di Pistritto non si fermano qui: la sua pizzeria di San Leone è ormai un punto di riferimento per gli amanti della pizza napoletana, mentre il nuovo locale conferma la crescita del suo brand.Per chi cerca un’alternativa alla pizza, grande riscontro sta ottenendo anche il suo Smash Burger, a pochi passi dalla pizzeria di via Nettuno, diventando un’altra tappa obbligata per chi ama la buona cucina informale e di qualità.

