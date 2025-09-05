AGRIGENTO – «Vincere, vincere, vincere». Con queste parole il presidente Gabriele Moncada ha acceso l’entusiasmo del pubblico biancazzurro durante la presentazione ufficiale della Fortitudo Moncada Agrigento 2025/2026, andata in scena al PalaMoncada davanti a centinaia di tifosi.

Il presidente ha parlato di crescita e valorizzazione dei giovani: «Non abbiamo limiti – ha sottolineato – vogliamo fare il meglio possibile senza porci obiettivi, costruendo passo dopo passo». Applausi a scena aperta quando ha ricordato l’intenzione di gettare le basi per la promozione e tornare presto in Serie A2.

Accanto a lui si sono alternati coach Devis Cagnardi e i membri dello staff tecnico, pronti a guidare un gruppo giovane e determinato. Sul palco, anche una delegazione dell’Akragas SLP, ospite speciale della serata, a conferma del legame che unisce le realtà sportive cittadine. A rendere ancora più speciale l’evento ci ha pensato la conduzione brillante di Eliana Chiavetta, che ha guidato con ritmo e ironia la presentazione della squadra. La serata è poi proseguita in festa con la musica live dei Soul Band, regalando al pubblico energia ed emozioni fino a tarda sera.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp