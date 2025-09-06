AGRIGENTO – Una serata all’insegna dell’arte e della maestria quella che ha aperto il Festival Internazionale della Danza e delle Danze al Teatro dell’Efebo di Agrigento, sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta. L’evento, sostenuto dalla Fondazione Agrigento 2025, ha visto protagonisti artisti di livello internazionale e talenti locali, consolidando Agrigento come capitale italiana della cultura e della danza.

L’attenzione della prima serata si è concentrata sulla valorizzazione dei giovani talenti siciliani. L’étoile Giuseppe Piconeha tenuto una suggestiva lezione in scena, coinvolgendo numerosi allievi delle scuole di danza della provincia, selezionati per l’occasione. I giovani danzatori hanno risposto con entusiasmo e partecipazione, mettendo in mostra tecnica, passione e dedizione, sotto gli occhi attenti del pubblico.

“Una rassegna internazionale che giunge ad Agrigento in un anno così speciale – ha sottolineato Maria Teresa Cucinotta, presidente di Agrigento2025 –. Le masterclass e il confronto diretto con grandi protagonisti della danza rappresentano un segnale concreto di attenzione verso i giovani, che qui possono nutrire i propri sogni artistici e aspirare a raggiungere palcoscenici di prestigio internazionale”.

Il festival prosegue stasera con una creazione inedita di Maria Pia Liotta dal titolo “Akragas – La città più bella tra i mortali… Da Pindaro a Battiato con i sussurri di Pirandello e Camilleri”, con Alma Manera protagonista, accompagnata al pianoforte dalla maestra Kozeta Prifti e dal maestro Carlo Zannetti. La Compagnia del Festival, composta da Egon Polzone, Elisabeth Maria Casuccio, Luca Capomaggi e Andrea Cavalieri, sarà parte integrante della performance, rendendo omaggio al territorio e alla sua storia millenaria.

Domani, alle 21.15, si terrà il Gran Galà finale, momento clou della rassegna. Saranno consegnati il prestigioso premio “Schiaccianoci d’Oro”, destinato a grandi artisti e personalità del mondo della danza e della cultura, e il premio “Carla Fracci per i giovani”, dedicato ai talenti emergenti. La prima anticipazione del riconoscimento ha visto la consegna del premio nella sezione Cultura e Giornalismo ad Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio. Tra gli ospiti prestigiosi, anche Elisabetta Armiato, già étoile della Scala di Milano e presidente dell’associazione “Pensare Oltre”. La conduzione della manifestazione è affidata a Beppe Convertini.

La prima serata ha confermato l’alto livello qualitativo delle performances e l’entusiasmo del pubblico, segnando un avvio di successo per questa edizione del festival. Agrigento si conferma così polo internazionale della danza, capace di unire grande spettacolo, formazione e valorizzazione dei talenti locali.

