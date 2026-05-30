Minibasket al Mare, la Fortitudo guarda al futuro: Moncada conferma ambizioni e fiducia nel progetto

Dal playground sul lungomare di San Leone ai programmi per la prossima stagione della Fortitudo Agrigento. La giornata di “Minibasket al Mare”, che ha portato decine di bambini sul campetto Haitem Fathallah, è stata anche l’occasione per fare il punto sul futuro della società biancazzurra.

A margine dell’iniziativa dedicata ai più piccoli, il presidente Gabriele Moncada ha confermato la volontà della famiglia Moncada di continuare a investire nella pallacanestro agrigentina, partendo proprio dal settore giovanile.

«Non c’è niente di scontato – ha detto Moncada –. Ripartiamo con queste belle giornate e vogliamo sfruttare uno dei campetti più belli di Agrigento, un luogo frequentato da tanti cestisti agrigentini nel fine settimana. Siamo ripartiti dal minibasket e dal settore giovanile, ma stiamo pensando molto anche alla prima squadra».

Il numero uno della Fortitudo ha affrontato il tema delle recenti partenze di alcuni protagonisti della stagione appena conclusa, spiegando come si tratti di situazioni fisiologiche nel percorso di crescita di una società che continua a valorizzare i propri talenti.

«Non considero Federico Grani e Alberto Conti delle vere perdite. Federico era una nostra scommessa ed è stato chiamato da un college americano. Alberto aveva una clausola che gli consentiva di liberarsi in caso di offerte dalla categoria superiore. Sono felice per entrambi perché significa che il lavoro svolto ad Agrigento viene riconosciuto. Se grazie a noi un giocatore riesce a raggiungere i propri obiettivi, vuol dire che abbiamo lavorato bene».

Parole che confermano il ruolo della Fortitudo come realtà capace di lanciare giovani prospetti e valorizzare giocatori destinati a categorie superiori.

Moncada ha poi rassicurato tifosi e appassionati sulle prospettive della prossima stagione.

«Continueremo con le stesse ambizioni dell’anno scorso anche dal punto di vista economico. Certamente il nuovo assetto dei campionati ha fatto aumentare i costi e il mercato in questo momento è molto particolare, ma stiamo lavorando. La parte tecnica è stata affidata totalmente a Devis Cagnardi che sta facendo di tutto per individuare i migliori giocatori per la nostra società».

Il presidente ha inoltre evidenziato le difficoltà create da una distribuzione non equilibrata dei gironi nella stagione appena conclusa, pur senza cercare alibi.

«C’era un girone decisamente più competitivo dell’altro, con società che hanno investito molto. Fa parte del gioco, ma è evidente che il livello fosse differente».

Sul fronte roster, alcuni punti fermi sono già presenti.

«Attualmente sotto contratto ci sono Lorenzo Querci, Matteo Cagliani, Albano Chiarastella e Orrego Raimundo. In questo momento stiamo valutando tutte le opportunità offerte dal mercato, sia rispetto ai giocatori che abbiamo già sia cercando profili simili a quelli che hanno fatto bene nella passata stagione».

Mentre i bambini correvano e si divertivano sul playground affacciato sul mare, la Fortitudo ha dunque lanciato un messaggio chiaro: il progetto continua. Dalle basi del minibasket fino alla costruzione della nuova prima squadra, la società biancazzurra vuole continuare a crescere mantenendo intatte le proprie ambizioni. LEGGI ANCHE: Minibasket al Mare, successo a San Leone: il basket esce dal palazzetto e conquista il lungomare

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