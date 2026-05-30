Una mattinata di sorrisi, palloni che rimbalzano e tanta voglia di stare insieme. Il campetto Haitem Fathallah sul lungomare di San Leone si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per “Minibasket al Mare”, l’iniziativa organizzata dalla Fortitudo Agrigento e dal suo settore giovanile per promuovere la pallacanestro tra i più piccoli.

Tanti bambini hanno partecipato all’evento, vivendo un’esperienza diversa dal solito, tra sport, divertimento e socializzazione, in una delle location più suggestive della città. L’obiettivo era quello di portare il basket fuori dagli spazi tradizionali e avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato il responsabile del settore giovanile della Fortitudo Agrigento, Michele Giovannatto, che ha sottolineato come l’idea sia nata dalla volontà condivisa con il presidente Gabriele Moncada.

«Abbiamo voluto, anche col presidente Gabriele che ha sostenuto fortemente questa iniziativa, portare i bambini qui a San Leone, approfittando dell’arrivo della bella stagione. Questo è un bellissimo campetto e volevamo farlo conoscere ai ragazzi, perché magari qualcuno non lo aveva mai visto. Adesso sanno che esiste un luogo dove poter continuare a giocare a basket anche durante l’estate».

Un’occasione per vivere il territorio e allo stesso tempo promuovere i valori educativi dello sport. Il minibasket continua infatti a rappresentare uno dei punti di forza del movimento cestistico agrigentino.

«Lo stato di salute del minibasket è ottimo – ha aggiunto Giovannatto –. È uno sport che continua ad attirare tanti bambini, piace, diverte e soprattutto aggrega. Quando un bambino si trova bene porta un amico, porta un’amica, e così il movimento continua a crescere».

L’appuntamento di San Leone conferma l’attenzione della Fortitudo Agrigento verso il settore giovanile e la volontà di creare occasioni di incontro e partecipazione anche fuori dal PalaMoncada, portando il basket sempre più vicino ai giovani e alle famiglie.

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