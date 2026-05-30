Ballottaggio, Calogero Sodano sceglie Alonge: “Il nostro elettorato è di centrodestra”

A pochi giorni dal ballottaggio che deciderà il futuro sindaco di Agrigento, arriva una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico cittadino. Calogero Sodano, ex parlamentare ed ex sindaco della città, ha invitato pubblicamente i suoi sostenitori a votare per Dino Alonge, candidato sostenuto dal centrodestra che sfiderà al secondo turno Michele Sodano, espressione dell’area progressista.

Calogero Sodano era stato tra i nomi che, nei mesi scorsi, erano circolati con maggiore insistenza come possibile candidato sindaco. Un’ipotesi che aveva valutato prima di decidere di fare un passo indietro. Successivamente aveva scelto di sostenere al primo turno la candidatura di Luigi Gentile, contribuendo ad alimentare il dibattito all’interno dell’area moderata e di centrodestra. Adesso, con Gentile fuori dalla corsa dopo il primo turno, l’ex sindaco ha deciso di indicare chiaramente la propria preferenza.

Nel corso di un incontro con amici e sostenitori, Sodano ha spiegato le ragioni della sua scelta, richiamando l’identità politica dell’elettorato che storicamente lo ha seguito.

«Il nostro è un elettorato di centrodestra. Agrigento è sempre stata una città di centrodestra e noi non possiamo votare a sinistra. Il nostro voto rimane quello del centrodestra. Abbassiamo i coltelli e andiamo a votare per Dino Alonge».

Parole che fotografano la posizione di una parte dell’elettorato moderato e conservatore, chiamato adesso a scegliere tra i due candidati rimasti in corsa dopo il primo turno. Un appello che punta soprattutto a ricompattare un fronte politico che nelle ultime settimane è apparso diviso e attraversato da tensioni e contrapposizioni interne.

L’intervento di Calogero Sodano arriva in una fase particolarmente delicata della campagna elettorale. Da un lato Michele Sodano, sostenuto dalla coalizione progressista, dall’altro Dino Alonge, impegnato nel tentativo di allargare il proprio consenso e di raccogliere il sostegno di quell’area moderata che al primo turno aveva scelto candidati diversi.

L’endorsement dell’ex sindaco assume un valore politico significativo. Calogero Sodano continua infatti a rappresentare un riferimento per una parte dell’elettorato agrigentino e la sua indicazione di voto potrebbe contribuire a orientare consensi in una sfida che si annuncia aperta fino all’ultimo.

Con il ballottaggio ormai alle porte, il messaggio lanciato dall’ex parlamentare è chiaro: mettere da parte divisioni e contrasti interni per sostenere il candidato che considera più vicino alla tradizione politica del centrodestra cittadino. Una scelta che aggiunge un ulteriore tassello a una campagna elettorale entrata nella sua fase decisiva. LEGGI ANCHE: La Democrazia Cristiana guarda a Sodano: dopo il primo turno il segnale politico è chiaro

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