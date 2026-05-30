A meno di una settimana dal ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco di Agrigento, Dino Alonge scopre le carte e presenta ufficialmente la squadra degli assessori designati che lo accompagnerà in caso di vittoria.

Il candidato del centrodestra ha depositato la lista completa con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza prevista, sottolineando di aver voluto «portarsi avanti con il lavoro» e offrire agli agrigentini un quadro chiaro della futura amministrazione.

«Abbiamo indicato tutti gli assessori finalizzati a comporre la giunta nell’interesse della città di Agrigento – ha dichiarato Alonge – persone competenti che mi staranno al fianco, unite e compatte, per vincere e governare bene la città».

Alonge presenta la squadra: “Vogliamo evitare il dissesto e costruire una città moderna”

La distribuzione degli incarichi segue gli equilibri emersi dalle urne al primo turno. Tre assessori sono espressione di Fratelli d’Italia, tre delle liste Forza Italia e Forza Azzurri, uno dell’Udc e Daniela Catalano viene confermata in quota Mpa-Grande Sicilia.

Nella squadra indicata da Alonge figurano Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in quota Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia, Chiara Scorsone per Forza Azzurri, mentre Daniela Catalano e Giuseppe Accolla sono stati scelti direttamente dal candidato sindaco.

Un passaggio significativo è stato dedicato alla vicenda di Giuseppe Di Rosa, inizialmente inserito nella squadra e poi ritiratosi dalla competizione politica. Alonge ha scelto toni concilianti e personali.

«Ho espresso grande solidarietà a Giuseppe, alla sua famiglia, alla moglie e alle figlie. Ho saputo che una delle figlie è al settimo mese di gravidanza e immagino il travaglio che stanno vivendo. Per onestà intellettuale e per il mio modo di essere non ho pensato immediatamente a sostituirlo. Prendo atto del suo passo indietro».

Per il candidato del centrodestra, l’ingresso di Di Rosa nella squadra avrebbe rappresentato «un atto di pacificazione per la città», ma ritiene che quello spirito debba comunque rimanere al centro della fase finale della campagna elettorale.

«Di Rosa è una persona matura e competente e farà quello che il suo cuore gli dirà di fare per Agrigento».

Nell’ultima settimana di corsa verso il voto, Alonge punta a mantenere il profilo adottato fin dall’inizio della campagna, pur riconoscendo che lo scontro diretto con Michele Sodano ha inevitabilmente aumentato la tensione politica.

«Adesso siamo uno contro uno e il confronto si è radicalizzato. Dall’altra parte, sinceramente, ancora non ho capito bene chi sia il candidato: se Sodano o La Vardera. Alla fine vedremo chi sarà il vero candidato a sindaco di Agrigento».

Da qui il rilancio della propria candidatura come espressione diretta del centrodestra.

«Il sindaco dall’altra parte è uno solo e si chiama Dino Alonge. Sono un uomo libero e continuerò a dimostrarlo durante questi giorni di campagna elettorale e, se sarò eletto, durante il mandato amministrativo».

Alonge si mostra fiducioso sull’esito del ballottaggio, pur ribadendo che, in caso di sconfitta, continuerà comunque il proprio impegno politico dai banchi dell’opposizione.

«Sono certo di vincere. Nella remota ipotesi in cui non dovessi riuscirci, andrò a fare il consigliere comunale di opposizione. Ma noi andiamo a vincere».

Il candidato guarda anche agli equilibri nazionali e regionali, richiamando l’unità del centrodestra come elemento decisivo in vista dell’8 e 9 giugno.

«Noi siamo il centrodestra. Il centrodestra è unito e compatto a livello nazionale e regionale. Le varie anime possono trovare una strada comune. Io guardo esclusivamente all’interesse della città di Agrigento. Sono in politica da appena quaranta giorni, ma ho una sola priorità: governare bene questa città con trasparenza, lucidità, metodo e disciplina». LEGGI ANCHE: Chi è Nina Falzone: 450 voti, imprenditrice e assessore designata nella squadra di Dino Alonge – Agrigento, Sodano blinda la sua giunta: confermati gli otto assessori e spazio al tecnico Rumolo

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