Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha ricevuto dal direttore generale dell’Ati Idrica di Agrigento la comunicazione che il parere sulle forniture idriche nelle zone non raggiunte dalla rete sarà affidato ad Anea. La richiesta era partita dal sindaco e dall’assessore Giuseppe Riccobene. Anea è l’Associazione nazionale degli enti di governo d’ambito per l’idrico e i rifiuti. Riunisce le autorità e gli enti che in tutta Italia organizzano e regolano a livello locale il servizio idrico integrato. È un interlocutore stabile dell’Autorità nazionale di regolazione, Areba, ed è stata ascoltata più volte dal Parlamento sui temi dell’acqua, compresa l’emergenza idrica.

Affidarsi ad Anea vuol dire rivolgersi a un soggetto che conosce a fondo la normativa del settore. Il parere servirà a sciogliere alcuni nodi rimasti aperti e non soltanto per Agrigento. Le risposte varranno per tutto il territorio dell’ambito idrico agrigentino, dove molte famiglie vivono lontano dall’acquedotto. Le questioni sono tre. La prima è il regime giuridico delle utenze non servite dalla rete idrica. La seconda è la competenza del gestore su queste utenze. La terza è la possibilità di garantire acqua per il consumo umano anche a chi oggi non può stipulare un contratto di fornitura. Ad Agrigento il caso più evidente è quello di contrada Maddalusa.

«Finalmente su una questione così delicata ci sarà un parere autorevole e terzo, espresso da chi può guardare la situazione di Agrigento da lontano, senza esserne parte», dichiara il sindaco Michele Sodano. «Era quello che chiedevamo da tempo. Ci serve una valutazione chiara, che permetta a tutti di muoversi su basi certe, nel rispetto delle regole e della tutela della salute. Ringrazio il direttore dell’Ati per aver accolto la nostra richiesta». «Abbiamo chiesto questo parere perché per noi vengono prima le persone e nessuno dovrebbe restare senza acqua per ragioni che si possono chiarire», aggiunge l’assessore Giuseppe Riccobene. «Seguiremo da vicino il lavoro di Anea e ne renderemo conto alla città appena sarà concluso». Leggi anche: Maddalusa senz’acqua, Catania incalza Sodano: «Subito un’ordinanza e soluzioni concrete»

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